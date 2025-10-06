　
大陸 大陸焦點 特派現場

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

▲▼ 高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

文／中央社

日本自民黨新任總裁高市早苗有望成為日相，學者林泉忠指出，這對中國可能是一場對日外交噩夢的開始，高市或許會在「台灣、歷史認識與領土」3大敏感議題上觸動中國紅線。但她上台後，也可能在言辭上堅守原則，在行動上則維持模糊。

港媒明報6日刊發東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠的文章，指出高市早苗「在台灣問題上立場明確、在歷史問題上毫不妥協、在領土問題上強硬到底」，對北京而言，無疑是「三重警報」的來源。

高市早苗的對台立場明確。文中舉例，她4月以自民黨前政務調查會長及日本國會議員身分訪台，與總統賴清德會面，強調「守護台灣等於守護自由世界」。2021年，高市與時任總統蔡英文視訊會談時，強調「日台共享民主價值」。高市早苗曾明言：「若台灣失守，日本將失去和平，這不是地理距離的問題，而是生存問題。」

高市早苗多次重申前首相安倍晉三名言「台灣有事就是日本有事」，主張將台海穩定納入日本國家安全戰略核心。文章指出，若她上任後真的將此理念制度化，等同讓日本政府正式將台海危機視為國家防衛範疇，對中國而言將是極為嚴重的政治衝擊。

林泉忠認為，即將上台的高市政府有可能推動「日台安全對話」升級，將現有非官方的安全交流機制，提升至準半官方層級。

至於日台是否會突破「非官方實務性質民間交流」的原則，林泉忠認為「灰色地帶正在擴大」。例如外交部長林佳龍7月以私人行程名義訪日，並未被日方制止。若高市政府上台之後，以私人訪問為名允許前總統蔡英文公開高調訪日，勢將引起北京的強烈反應。

在歷史問題方面，文章說，高市早苗自1993年首次當選日本眾議員起，幾乎年年參拜靖國神社。她稱靖國神社「是日本英靈安息之地，是感謝先烈、祈願和平的神聖場所」，反對將甲級戰犯分祀，表示「將靖國神社政治化是對亡靈的不敬」。

文章說，就教科書問題，高市早苗主張教育部門應「糾正過度自虐的歷史敘事」，曾發表「日本應教導孩子們以自豪面對歷史」的言論。

文章指出，對中國來說，高市這些發言意味著歷史和解的倒退。

在領土問題方面，高市早苗主張「尖閣諸島（釣魚台列嶼）無可爭議地屬於日本」，並多次在國會質詢中要求政府「強化常態巡航」。

林泉忠說，近年來中國已逐步將釣魚台問題與台海情勢掛鉤，視為「反干涉」戰略的一部分。若高市早苗上任後強化駐防與巡航，北京極可能以增加海警船甚至直接派軍艦巡弋、宣布「專屬經濟區調查權」等方式回應，導致已常態化的雙方在釣魚台附近海域你來我往乃至對峙進一步升級。

然而，高市早苗也非毫無務實一面。選戰期間，高市在被問及若當選首相是否仍會參拜靖國神社時表示：「我會依情勢判斷，絕不讓這成為外交問題。」文章認為，她上台後可能採取「言強行穩」的手法，在言辭上堅守原則，在行動上維持模糊。

文章並表示，未來的高市政府在政治與財政上都屬弱勢。日本是制度成熟、民意敏銳的民主社會，高市早苗的右翼路線若走得太遠，「最先反撲的將不是中國或韓國，而是日本選民本身」。

