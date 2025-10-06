　
社會 社會焦點 保障人權

嗆斬首賴清德要被《國安法》辦了　館長直播：被羈押了請幫我家人

▲▼嗆斬首賴清德要被《國安法》辦了　館長直播：被羈押了請幫我家人。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

▲網紅「館長」陳之漢。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

記者張君豪、鄒鎮宇／台北報導

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。館長6日晚間直播表示，律師已經確定他要被《國安法》、《恐嚇罪》偵辦。對此，警方表示，館長所言不符案件進度。

館長表示，他今天忙了一天，經過律師確定要被以《國安法》、《恐嚇罪》偵辦，現在已經在約談時間。同時，他也廣發媒體，到時候去刑事局做筆錄若被羈押，「希望大家能幫幫我的家庭，這就是結局。今天搞了一整天，這就是結尾了，確定要辦我了」。

館長說，他這3天直播都在回應網友的問題，卻被民進黨媒體、警政署去頭去尾截幾句話，因此他對於警方、媒體感到非常失望，「我就很莫名其妙，為了這事情還跟大陸網友吵架」。

館長表示，他當初在回答網友的「解放軍斬首行動」問題，他僅回答，「如果你可以斬掉他狗頭，那我沒有意見，就是不要傷害台灣人」，卻被去頭去尾、以《國安法》偵辦，「現在台灣都沒有言論自由啦，一堆只要是民進黨的人，恐嚇柯文哲、黃國昌、蔣萬安，哪一個送辦？」

《ETtoday新聞雲》記者詢問刑事局6日值班外勤隊，警方表示將待蒐證齊全後，明天報請新北地檢署檢察官指揮，由檢察官決定傳喚陳男時間，館長所言不符案件進度。

10/05 全台詐欺最新數據

台鐵五權站務員遭推落軌！「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝
子瑜、舒華心繫花蓮「捐巨款救援」　陶晶瑩幫牽線感動發聲

館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」

館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，被前議員王浩宇舉報，刑事局也報請新北檢指揮偵辦。對此，卡神楊蕙如表示，「最近他真的已經失控了」，並呼籲館長背後的人別再利用他。

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

曝罹病怕暴斃「被傳成不行了」　館長怒反擊

曝罹病怕暴斃「被傳成不行了」　館長怒反擊

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

蛋捲店開張！黃國昌買6盒讚「有開發票」

蛋捲店開張！黃國昌買6盒讚「有開發票」

網紅館長直播言論自由偵辦

