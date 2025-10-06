全台十大月老廟中秋傳喜訊　桃園景福宮未婚聯誼10對成功配對

▲桃園景福宮秋節未婚聯誼。（圖／景福宮提供）



記者楊淑媛／桃園報導

被喻為「全台十大月老廟」之一的桃園大廟景福宮，6日中秋節暨「月老神君聖誕」舉辦年度盛事「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，最終共有10對成功配對。景福宮主委簡征潭表示，今年是第四年舉辦，報名依舊熱烈，男女各100位名額在開放報名後即秒殺額滿。

活動一開始，大廟特別舉辦「月老神君祝壽法會」，恭迎月老神君、註生娘娘及主神開漳聖王臨駕活動現場坐鎮，象徵神明親臨庇佑，讓參加者能在神明見證下誠心交流，這也是全台少見由神明親臨現場的未婚聯誼活動。活動還特別安排現場貴賓與所有參加活動的男女主角一同唱生日快樂、切蛋糕，為月老神君祝壽。

▲桃園景福宮秋節未婚聯誼，氣氛熱絡。（圖／景福宮提供）

桃園市政府副秘書長金志聿、立法委員萬美玲、市議員陳美梅及民政局副局長藍品畯等貴賓蒞臨開幕式，共同見證這場浪漫盛會。活動安排團康互動、面對面交流、午餐時間更有街頭藝人表演助興，並帶領參加者參觀大廟文化導覽，氣氛熱絡、笑聲不斷，最終共有10對成功配對。

簡征潭主委親自頒發精美文創禮品給成功配對的佳偶，祝福大家感情順利、早日修成正果。簡主委也表示，若有新人結婚務必通知大廟，廟方將準備厚禮祝賀，分享這份幸福喜悅。他同時鼓勵未能即時配對的參加者，也可持續聯繫、勇敢追愛，相信月老神君會持續庇佑有情人終成眷屬。

桃園大廟景福宮香火鼎盛、月老神君靈驗遠播，吸引全台單身信眾前來祈求姻緣，該廟更被網友票選列入「全台十大月老廟」。總幹事李詩明表示，今年活動報名踴躍、秒殺額滿，明年將考慮擴大舉辦、增加名額，邀請未婚男女持續關注大廟網站與粉絲專頁，以免錯過良緣。