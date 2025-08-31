桃園景福宮2025成年禮　300學子穿上「狀元服」歡喜轉大人

▲桃園景福宮2025成年禮，依循古禮舉行。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大廟景福宮30日舉辦「2025成年禮」，吸引近300名學子參加，在神明庇佑與親友見證下，依循古禮完成成年儀式，象徵正式邁向大人之路。景福宮主委簡征潭表示，該宮自2020年起推動成年禮活動，深受肯定，今已擴大舉辦，未來將持續傳承傳統文化，並結合教育與公益，陪伴更多青年勇敢邁向人生新階段。

▲桃園景福宮2025成年禮。（圖／景福宮提供）

今天的成年禮特別恭請開漳聖王、註生娘娘、林乃夫人見證，由道長恭讀成年祈福疏文，並安排感恩時刻讓學子向父母鞠躬、擁抱致謝，場面溫馨感人。隨後進行脫絭、鑽轎腳、寫許願卡、敲祈福鐘等儀式，並由道長為每位學子加持「太上老君寶印」，祈求智慧增長、學業進步與一生平安。

▲學子穿上「狀元服」(中)歡喜轉大人。（圖／景福宮提供）

最動人的時刻，是孩子們向父母深深一鞠躬並擁抱感恩，不少家長忍不住落淚，現場充滿感動與喜悅。為增添特色，景福宮今年特別準備「狀元服」，讓學子在鑽神轎時體驗古禮氛圍並留下珍貴合影。主委簡征潭與市議員凌濤也特別換上狀元服，與學生一同參與成年禮活動，場面熱鬧隆重。此外，本次活動亦推出漫畫風格設計的「平安T恤」紀念衫，寓意在神明庇佑下邁向嶄新未來，深受學生與家長喜愛。

活動當天，副市長王明鉅、立法委員萬美玲、立法委員牛煦庭、市議員凌濤、陳美梅、黃瓊慧、桃園區長許敏松、民政局專委游建盛及桃園區里長聯誼會會長吳宏泰等貴賓也親臨現場，共同見證這場充滿意義的傳統成年禮，並給予青年學子誠摯祝福。