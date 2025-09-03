　
地方 地方焦點

桃園景福宮傳承千年民俗技藝　助莊敬國小「宋江陣」社團

▲桃園景福宮傳承千年民俗技藝，力助莊敬國小「宋江陣」社團

▲莊敬國小「宋江陣」社團。（圖／簡征潭提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮致力推廣、傳承宗教文化，結合地方藝術社團「晨曦武藝表演社」資源，於桃園區莊敬國小以社團形式，招攬有興趣孩子成立宋江陣隊伍的組織與訓練，透過每週的宋江陣訓練課程，讓學生接觸這項千年民俗技藝，了解其產生、發展歷史背景及文化意涵。

桃園景福宮主委簡征潭說，今年 2月15日景福宮舉辦「開漳聖王文化繞境活動」，莊敬國小的「小小宋江陣」成員，在桃園藝文廣場及景福宮廟埕初次登場，該校的宋江陣與太鼓隊、晨曦武藝表演團共同展現出孩子們活力，為傳統廟會注入新元素，獲得熱絡迴響。

▲桃園景福宮傳承千年民俗技藝，力助莊敬國小「宋江陣」社團

▲莊敬國小「宋江陣」社團。（圖／簡征潭提供）

簡征潭表示，宋江陣源於台灣移民拓墾時期，是保鄉衛民的傳統文化，結合武術、舞蹈及宗教信仰，展現地方自衛精神。莊敬國小孩子透過實際參與，不僅深刻地體會宋江陣所承載的地方文化價值，並認識其在桃園古城鄉民生活中的重要性。

莊敬國小宋江陣隊伍的組織與訓練，成功地將宗教文化融入學校教育中，並彰顯桃園古城過往開墾鄉民在農閒時期鍛鍊身體、保鄉衛民的常民文化。宋江陣不僅是武術與舞蹈的結合，更承載著宗教信仰的力量，展現守望相助、愛護鄉土的精神。對於提升學生對地方文化的認識、增進學生地方認同感及培養孩子文化傳承的使命感大有助益。

