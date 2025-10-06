霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩：但不需和選舉聯想

▲為加速整合重建資源，行政院拉高花蓮前進協調所指揮層級，由政務委員季連成輪任總協調官。（圖／行政院提供）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，導致下游的光復鄉被沖毀，目前中央、地方政府以及民間全力協助災後復原。其中，軍人背景出身的行政院政務委員季連成進駐中央前進協調所擔任總協調官後，回答問題快速、明確，霸氣指揮風格也備受肯定，就有網友期盼他能選花蓮縣長。對此，季連成回應，自己沒有選舉念頭，來花蓮就是協助救援、服務災民。綠委許智傑今（6日）也說，季連成快速協助災區復原令人敬佩，但不需要和選舉做聯想。

花蓮堰塞湖溢流災情嚴重，行政院特別設立前進協調所綜整中央資源，初期由經濟部次長賴建信擔任總協調官，被質疑指揮層級不夠高，花蓮救災一團亂，花蓮縣府和中央政府不同調。行政院9月30日宣布，由行政院政委季連成輪任總協調官、李孟諺顧問輪任副總協調官。

而在季連成被指派擔任總協調官後，不僅回答問題快速、明確，也強化中央和地方政府橫向聯繫，每日召開5場會議，更多次親赴災區現場勘查，掌握第一線狀況以即時協調各單位需求。季連成的表現備受肯定，有網友形容，季連成的霸氣指揮調度，讓花蓮縣府「乖得像蛤蠣」，還有網友拱季連成選花蓮縣長。

對此，季連成5日強調，他是軍人出身，沒有選舉概念，也不會來選舉，這一生也不可能有選舉活動，「我只是來服務的」，這次來花蓮完全就是救援、服務災民，希望災民恢復生活水準。

許智傑今（6日）也表示，救災善後是首要任務，季連成調和鼎鼐、整合各方資源，快速協助災區復原，真的令人欽佩，但不需要和選舉做聯想，做好該做的事情比較重要。

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）