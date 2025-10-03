馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復鄉

▲花蓮馬太鞍溪臨時土堤建設進度曝光，第一階段將在4日完工。（圖／水利署）

記者趙蔡州／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，造成18人死亡、6人失聯，泥水也將溪岸的堤防沖毀。水利署3日表示，明日（4日）可以完成第一階段3公尺高的土堤建構，屆時除非遇上豪雨，水流將不會再流進光復鄉，後續第二階段則會再加高2公尺，同時也會強化土堤的防水效果，預計11日可以完成。

針對馬太鞍溪沿岸的臨時土堤建設，水利署長林元鵬3日表示，土堤建設進度良好，光2日就完成700公尺的土堤建置，第一階段3公尺土堤預計3日可以完工。中央前進協調所總協調官季連成則說，第一階段土堤完成後，就會有一定的保護力，屆時除非遇上豪雨，在正常水量下，水流不會再進入光復鄉。

林元鵬指出，臨時土堤總共有3道保護層，分別是最前方的混凝土鼎塊，中間的太空包及後方的土堤，考量到土堤防水性需加強，第二階段工程除了會將土堤再加高2公尺外，也會在土堤前方增設鋼網、噴凝土加強防水效果，預計11日可以完成。

中央災害應變中心最新資料指出，馬太鞍溪堰塞湖目前的水位高度為1020.4公尺，面積為12.6公頃維持不變，蓄水量為590萬噸，原來量體的6.4%，壩頂自溢流破壞後水位高度已下降118.6公尺，蓄水量持續減少。

傷亡部分，截至3日下午5點，馬太鞍溪堰塞湖溢流總共造成18人死亡、6人失聯及157人受傷，傷者目前仍有34人住院、1人在急診室留院觀察，122人已出院。