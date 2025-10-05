　
被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告

▲▼為加速整合重建資源，行政院拉高花蓮前進協調所指揮層級，由政務委員季連成輪任總協調官。（圖／行政院提供）

▲中央前進協調所總協調官季連成。（圖／行政院提供）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致下游光復鄉被沖毀，政府及民間全力協助災民整理家園，希望能在中秋節前完成家戶及街道清淤。軍人背景出身的行政院政務委員季連成，輪任中央前進協調所總協調官後引發各界關注，他5日在記者會公布最新復原進度時，被詢問「要向總統報告什麼災後復原重點」時，他表示不便回答，還開玩笑說「除非你當總統，我就向你報告」。

軍人背景出身的行政院政務委員季連成，自9月30日輪任中央前進協調所總協調官後，迅速整合中央和地方資源，快速推進復原進度，且他每天都會召開記者會，對外說明災區復原進度，不論在回答或處理突發問題上，都展現出軍人果決、有效率的風格。

像是有原住民團體10月3日在記者會上指責花蓮縣府「沒有對接窗口」，他當場就拍板，允諾對方可以派人參加協調會，後來媒體追問，縣府的作為讓災民失望，希望他可以用運手上的權力協助災民，他回答「我沒有權力，我有責任」，表示自己只是代表中央來協助地方政府救災。

他也透露，10月7日就會有另一名政務委員成立一站化的災民服務站，統一處理後續的房屋重建及受災補助等相關問題。

季連成10月5日在記者會上也明確指出，所有志工目前的工作就是街道側溝的清理，一旦側溝清理完畢，地下水道及化糞池才會暢通，加速恢復居民正常生活，不過當他被媒體詢問「要向總統報告什麼災後復原重點」時，他表示不便回答，還開玩笑說「除非你當總統，我就向你報告」。

網友看了季連成近期的記者會影片後，紛紛稱讚「有種古時候欽差大臣下鄉，替人民申冤的既視感」、「只能說四個字，雷厲風行」、「季將軍不僅能把事情調度處理好，還能顧及縣政府的面子」、「希望他能幫忙上緊花蓮縣政府的發條」、「將軍真的回答很中立，也很直接講主題，態度也很中立」。

網友除了稱讚季連成辦事有條理、講重點有效率且態度中立外，更有人留言要他參選花蓮縣長。對此，季連成5日受訪表示，他不是政治人物，自己是軍人出生，沒有選舉的概念，一生中都沒有選舉的念頭，這次來花蓮，主要是來救援、服務災民，讓災民不要再受到災害的困擾。

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，造成18人死亡、6人失聯，泥水也將溪岸的堤防沖毀。水利署3日表示，明日（4日）可以完成第一階段3公尺高的土堤建構，屆時除非遇上豪雨，水流將不會再流進光復鄉，後續第二階段則會再加高2公尺，同時也會強化土堤的防水效果，預計11日可以完成。

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

前陸軍副司令季連成出任行政院政務委員

前陸軍副司令季連成出任行政院政務委員

南台強震　國軍5營區可收容1400人

南台強震　國軍5營區可收容1400人

8軍團指揮官季連成親自坐鎮救災

8軍團指揮官季連成親自坐鎮救災

