被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

▲黃國昌6日證實正在找新北市長競選辦公室。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新北市議員陳世軒今（6日）透露，最近他忙著幫民眾黨主席黃國昌在新北市尋找新北市長參選的競選辦公室。對此，黃國昌下午回應，陳世軒說的是真的。

陳世軒6日上午接受媒體人黃揚明廣播專訪，期間談到黃國昌「狗仔案」爭議時，黃揚明詢問，黃國昌已經宣布希望能爭取在野陣營參選新北市長，這事件發生後，你在地方跑，有覺得這是黃國昌選新北市的障礙嗎？陳世軒說，憑良心講很難，評論這件事的程度非常低，黃國昌表達有意代表在野陣營參選新北市長也非今天才有的事情，所以綠營想用狗仔事情攻擊黃國昌，「並沒有影響我們在新北布局時程」。

接著，陳世軒透露，最近他也忙著幫黃國昌在新北市尋找新北市長參選的競選辦公室，「這個時程並沒有停下」。黃揚明追問，所以目前都有積極在找？陳世軒說，有在找，板橋的是服務處，而現在找的是新北市長競選辦公室，未來競選團隊，甚至所有幕僚單位，或民眾想對黃有更多了解而有個地方去，有個實質競選辦公室，「如我所說，並沒有因為綠媒惡意攻擊而停止」。

對此，黃國昌國會辦公室下午向《ETtoday新聞雲》轉述黃的回應，表示「世軒說的是真的」。