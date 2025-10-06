「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　蔡適應還原遭抹黑過程

▲前民進黨立委蔡適應。（資料照／ 記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期被爆長期養狗仔，疑似長期跟拍綠營政治人物。前民進黨立委蔡適應5日表示，「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」，過去曾遭黃國昌抹黑違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，而黃國昌從頭到尾只是拿出段來路不明的錄音指控，儘管後來許多單位拿出證據還他清白，但黃國昌惡意且毫無根據的指控，讓更多人記憶猶新。

蔡適應5日晚間在臉書表示，「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」。2022年縣市長大選期間，黃國昌「揭發」他違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，黃國昌從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，指控他施壓。

蔡適應指出，首先，林口都更的主責單位是新北市政府，「如果我有問題，中國國民黨和新北市政府怎麼會放過蔡適應。」後來，國防部、國產署發布公開聲明，表示此案完全合法，監察院後續的調查報告也還他一個公道。更不用說，檢調單位對此案更直接表示查無不法，根本沒有立案調查的必要。

蔡適應無奈地說，3年多來，許多人對他還是記得「林口眷村」、「天道盟」這些標籤，卻少有人知道，有這麼多的單位提出各種證據，已經還蔡適應清白，反而黃國昌惡意且毫無根據的指控，讓更多人記憶猶新。

蔡適應表示，如今，黃國昌狗仔隊現形，陸續有許多朋友都認為他是黃國昌狗仔隊的第一波受害者，為他打抱不平，但在此同時，卻有不知事件真相的人，以「漂亮」、「完整清楚」來形容黃國昌對他的惡意抹黑，甚至說黃國昌「證據充分」。

蔡適應認為，黃國昌養狗仔攻擊政敵，堪稱本世紀最大政治醜聞，「我曾經是他惡意操作下的受害者，深深期待黃國昌狗仔隊的內幕被徹底揭露」，在此同時，當看到有人誇獎當年黃國昌對他的抹黑和攻訐，除了氣憤不平，更多是搖頭苦笑。

「我想請問，如果黃國昌『證據充分』，為何我沒被抓去關？甚至連立案調查都沒有？」蔡適應質疑，所謂的「漂亮」、「完整清楚」，難道是在誇獎黃國昌的抹黑成功嗎？

最後，蔡適應也呼籲，不要再潑髒水，「我蔡適應過去在立法委員的任內，沒有做過違法的事情」。他過去投筆從戎報效國家，在1996年台海飛彈危機時，在第一線與國軍同胞服役，退伍後在基隆擔任市議員、立委為民喉舌、奉公守法，未來他也將秉持這個態度、不改初心。