政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　蔡適應還原遭抹黑過程

▲▼民進黨立院黨團召開記者會 國防委員會洩密相關 羅致政 蔡適應。（圖／ 記者屠惠剛攝）

▲前民進黨立委蔡適應。（資料照／ 記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期被爆長期養狗仔，疑似長期跟拍綠營政治人物。前民進黨立委蔡適應5日表示，「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」，過去曾遭黃國昌抹黑違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，而黃國昌從頭到尾只是拿出段來路不明的錄音指控，儘管後來許多單位拿出證據還他清白，但黃國昌惡意且毫無根據的指控，讓更多人記憶猶新。

蔡適應5日晚間在臉書表示，「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」。2022年縣市長大選期間，黃國昌「揭發」他違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，黃國昌從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，指控他施壓。

蔡適應指出，首先，林口都更的主責單位是新北市政府，「如果我有問題，中國國民黨和新北市政府怎麼會放過蔡適應。」後來，國防部、國產署發布公開聲明，表示此案完全合法，監察院後續的調查報告也還他一個公道。更不用說，檢調單位對此案更直接表示查無不法，根本沒有立案調查的必要。

蔡適應無奈地說，3年多來，許多人對他還是記得「林口眷村」、「天道盟」這些標籤，卻少有人知道，有這麼多的單位提出各種證據，已經還蔡適應清白，反而黃國昌惡意且毫無根據的指控，讓更多人記憶猶新。

蔡適應表示，如今，黃國昌狗仔隊現形，陸續有許多朋友都認為他是黃國昌狗仔隊的第一波受害者，為他打抱不平，但在此同時，卻有不知事件真相的人，以「漂亮」、「完整清楚」來形容黃國昌對他的惡意抹黑，甚至說黃國昌「證據充分」。

蔡適應認為，黃國昌養狗仔攻擊政敵，堪稱本世紀最大政治醜聞，「我曾經是他惡意操作下的受害者，深深期待黃國昌狗仔隊的內幕被徹底揭露」，在此同時，當看到有人誇獎當年黃國昌對他的抹黑和攻訐，除了氣憤不平，更多是搖頭苦笑。

「我想請問，如果黃國昌『證據充分』，為何我沒被抓去關？甚至連立案調查都沒有？」蔡適應質疑，所謂的「漂亮」、「完整清楚」，難道是在誇獎黃國昌的抹黑成功嗎？

最後，蔡適應也呼籲，不要再潑髒水，「我蔡適應過去在立法委員的任內，沒有做過違法的事情」。他過去投筆從戎報效國家，在1996年台海飛彈危機時，在第一線與國軍同胞服役，退伍後在基隆擔任市議員、立委為民喉舌、奉公守法，未來他也將秉持這個態度、不改初心。

 

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

快訊／南投台14甲小客車自撞！180度翻覆躺路中　4人受傷送醫

Joeman睡前驚收訊息！忘做1關鍵「停車費狂飆2345元」　自嘲盤子

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　每顆下殺35元

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

台股狂漲創歷史新高！理財作家喊「該見好就收」：只留2檔ETF

陸炫富女星曬照語音外洩！「我不喜歡周也」網全聽見…刪文零道歉

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

藍鳥痛擊洋基王牌　小葛雷諾轟滿貫砲創隊史讓全場沸騰

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

柯文哲關1年全身病！陳佩琪談北所「可怕住民」把人嚇退3步

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

