政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026選舉開跑？　陳世軒曝：忙著幫黃國昌找新北市長競選辦公室

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌已表態會投入2026年新北市長選舉，但從未排斥在野共推一個最強的候選人。民眾黨新北市議員兼黨部主委陳世軒今（6日）透露，狗仔事情並沒有影響民眾黨在新北的布局時程，最近他忙著幫黃國昌在新北市尋找新北市長參選的競選辦公室，未來競選團隊，甚至所有幕僚單位有個地方去。對於陳世軒說法，民眾黨表示，黨中央沒有回應。

陳世軒6日接受媒體人黃揚明廣播專訪，期間談到黃國昌「狗仔案」爭議時，黃揚明詢問，黃國昌已經宣布希望能爭取在野陣營參選新北市長，這事件發生後，你在地方跑，有覺得這是黃國昌選新北市的障礙嗎？

陳世軒說，憑良心講很難，評論這件事的程度非常低，大家關心的是花蓮，以及對民進黨救災或對關稅的擔憂及抱怨很多，針對黃國昌並沒有。陳世軒指出，黃國昌表達有意代表在野陣營參選新北市長也非今天才有的事情，已經好一陣子，所以綠營想用狗仔事情攻擊黃國昌，「並沒有影響我們在新北布局時程」，不管是黃國昌的主任在各選區經營，中秋節跑遍大大小小場子，另黃國昌針對新北市政研究團隊的籌組也沒有停歇。

接著，陳世軒透露實質上布局，最近他也忙著幫黃國昌在新北市尋找新北市長參選的競選辦公室，「這個時程並沒有停下」。黃揚明追問，所以目前都有積極在找？陳世軒說，有在找，板橋的是服務處，而現在找的是新北市長競選辦公室，未來競選團隊，甚至所有幕僚單位，或民眾想對黃有更多了解而有個地方去，有個實質競選辦公室，「如我所說，並沒有因為綠媒惡意攻擊而停止」。

針對陳世軒指黃國昌預計要成立新北市長競選辦公室，已經請他幫忙尋找合適的地點，民眾黨發言人吳怡萱向《ETtoday新聞雲》回應，「黨中央沒有回應」。

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蔡適應：我是黃國昌狗仔隊第一波受害者

民眾黨主席黃國昌近期被爆長期養狗仔，疑似長期跟拍綠營政治人物。前民進黨立委蔡適應5日表示，「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」，過去曾遭黃國昌抹黑違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，而黃國昌從頭到尾只是拿出段來路不明的錄音指控，儘管後來許多單位拿出證據還他清白，但黃國昌惡意且毫無根據的指控，讓更多人記憶猶新。

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

蛋捲店開張！黃國昌買6盒讚「有開發票」

2026禮讓民眾黨？　鄭麗文：國民黨該讓就要讓

