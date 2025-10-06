民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

民進黨正積極備戰2026地方選舉，設定「5＋1」為基本策略，現有執政的五縣市不能流失，並將宜蘭設定為首要拿下的縣市。黨主席賴清德總統明確表示，「宜蘭是我們的招牌，一定要拿回來」，更為此親自出馬整合派系，鎖定律師出身、具清廉形象的信賴台灣之友會理事長林國漳，對決現任縣長林姿妙。

中時報導，民進黨在主席賴清德定調下，設定2026目標是守著5縣市，再拿下一個宜蘭縣。黨內人士指出，林國漳雖是黨員，但屬政治素人，無派系背景，新潮流與正國會目前對其均無異議，賴清德的整合相當成功。由林代表參選，將主打「正義對抗貪腐」形象，重建民進黨在宜蘭的廉潔印象。

除了宜蘭，民進黨也積極規劃重奪台中市執政權。黨內已整合核心戰力，初步確定人選為立委何欣純。嘉義市方面，黨內認為立委王美惠最適合參選，但她與嘉義縣議員鬧僵，有長年內鬨問題，黨內人士認為，身為有意參選人，王應主動化解歧見，而非仰賴外部協調。

桃園市目前競逐者包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉與法務部次長黃世杰，其中黃擁有較強宗親網絡，被視為潛在優勢人選。但整體選情仍充滿變數，尚待黨內進一步評估。

新北與彰化則是目前黨內評估爭議度較高的區域。新北方面，立委蘇巧慧已明確表態參選，而正國會支持的前黨秘書長林右昌仍未正式宣布，黨中央訂下10月31日下午5時為表態截止日，屆時林若未出面，恐將失去布局主導權。