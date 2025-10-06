　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨正積極備戰2026地方選舉，設定「5＋1」為基本策略，現有執政的五縣市不能流失，並將宜蘭設定為首要拿下的縣市。黨主席賴清德總統明確表示，「宜蘭是我們的招牌，一定要拿回來」，更為此親自出馬整合派系，鎖定律師出身、具清廉形象的信賴台灣之友會理事長林國漳，對決現任縣長林姿妙。

中時報導，民進黨在主席賴清德定調下，設定2026目標是守著5縣市，再拿下一個宜蘭縣。黨內人士指出，林國漳雖是黨員，但屬政治素人，無派系背景，新潮流與正國會目前對其均無異議，賴清德的整合相當成功。由林代表參選，將主打「正義對抗貪腐」形象，重建民進黨在宜蘭的廉潔印象。

除了宜蘭，民進黨也積極規劃重奪台中市執政權。黨內已整合核心戰力，初步確定人選為立委何欣純。嘉義市方面，黨內認為立委王美惠最適合參選，但她與嘉義縣議員鬧僵，有長年內鬨問題，黨內人士認為，身為有意參選人，王應主動化解歧見，而非仰賴外部協調。

桃園市目前競逐者包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉與法務部次長黃世杰，其中黃擁有較強宗親網絡，被視為潛在優勢人選。但整體選情仍充滿變數，尚待黨內進一步評估。

新北與彰化則是目前黨內評估爭議度較高的區域。新北方面，立委蘇巧慧已明確表態參選，而正國會支持的前黨秘書長林右昌仍未正式宣布，黨中央訂下10月31日下午5時為表態截止日，屆時林若未出面，恐將失去布局主導權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新「馬太鞍溪堰塞湖」畫面曝光
哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝
哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫
川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

柯文哲關一年全身病！陳佩琪談北所「最可怕住民」把人嚇退3步

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

輝達總部卡關！Cheap揭2主因釀「宇宙國際笑話」：外商看了都嚇跑

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

控黨中央放「欠百萬公職分攤金」黑料　鄭麗文怒：為何針對我？

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

柯文哲關一年全身病！陳佩琪談北所「最可怕住民」把人嚇退3步

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

輝達總部卡關！Cheap揭2主因釀「宇宙國際笑話」：外商看了都嚇跑

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

控黨中央放「欠百萬公職分攤金」黑料　鄭麗文怒：為何針對我？

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

小A辣砸120萬「包豪宅拍MV野戰」!　打開國際市場攻洋男

福特宣布「開發全新中型電動皮卡」！顛覆傳統空間更勝TOYOTA RAV4

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

唐綺陽運勢／雙子身心俱疲！巨蟹遇重大事件 獅子「走高冷路線」魅力UP

獨家／爸媽全是大咖！9歲童星「對太陽過敏」　曝林柏宏私下暖舉

疑點重重！　桃園8歲男童休克暴斃

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰：這拷問室吧？

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

政治熱門新聞

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

柯文哲關1年全身病！陳佩琪談北所「可怕住民」把人嚇退3步

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

更多熱門

相關新聞

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

總統賴清德5日宣布，花蓮光復鄉災後復原將再補助「房屋修復救助金」每戶20萬。對此，行政院發言人李慧芝表示，截至本月3日，衛生福利部賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」已募得9.3億多元善款，未來將以此來支應相關救助金；另外，中央相關賑助方案，將於7日啟動，並由政務委員陳金德帶領於光復鄉設置一站式服務平台。

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

賴清德喊話感謝「所有鏟子超人」

賴清德喊話感謝「所有鏟子超人」

關鍵字：

民進黨賴清德縣市長選舉2026

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」

更多

最夯影音

更多
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面