反擊蔡適應恬不知恥　黃國昌：他替天道盟喬眷地的證據清清楚楚

民眾黨主席黃國昌日前被爆培養跟拍集團，且親自指揮「狗仔」辦案，民進黨前立委蔡適應昨指自己曾被黃抹黑違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，是「第一波受害者」。對此，黃國昌今（6日）表示，蔡適應替天道盟的洪乾峰喬林口干城二村眷地證據清清楚楚，如今想出來洗記憶否認，會不會太可笑？與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在恬不知恥。

「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者。」蔡適應5日透過臉書表示，2022年縣市長大選期間，黃國昌「揭發」他違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，但黃從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音來指控他施壓。

提及檢調對林口眷村都更案表示查無不法等事，蔡適應說，3年多來，許多人對他還是記得「林口眷村」、「天道盟」這些標籤，卻少有人知道，有這麼多的單位提出各種證據，已經還他清白，反而黃國昌惡意且毫無根據的指控，讓更多人記憶猶新。

對此，黃國昌6日回應，蔡適應替天道盟的洪乾峰喬林口干城二村眷地證據清清楚楚，如今想出來洗記憶否認，會不會太可笑？自己與黑道勾結，不惜犧牲國家利益，蔡適應還敢出來裝無辜，會不會太可恥？

黃國昌直言，「此外，難道跟曾盈富鞠躬哈腰、吳桐潭為其在高級餐廳設宴的，不都是蔡適應嗎？蔡適應與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在恬不知恥」。