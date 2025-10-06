　
政治

反擊蔡適應恬不知恥　黃國昌：他替天道盟喬眷地的證據清清楚楚

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌5日批蔡適應恬不知恥。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前被爆培養跟拍集團，且親自指揮「狗仔」辦案，民進黨前立委蔡適應昨指自己曾被黃抹黑違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，是「第一波受害者」。對此，黃國昌今（6日）表示，蔡適應替天道盟的洪乾峰喬林口干城二村眷地證據清清楚楚，如今想出來洗記憶否認，會不會太可笑？與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在恬不知恥。

「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者。」蔡適應5日透過臉書表示，2022年縣市長大選期間，黃國昌「揭發」他違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，但黃從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音來指控他施壓。

提及檢調對林口眷村都更案表示查無不法等事，蔡適應說，3年多來，許多人對他還是記得「林口眷村」、「天道盟」這些標籤，卻少有人知道，有這麼多的單位提出各種證據，已經還他清白，反而黃國昌惡意且毫無根據的指控，讓更多人記憶猶新。

對此，黃國昌6日回應，蔡適應替天道盟的洪乾峰喬林口干城二村眷地證據清清楚楚，如今想出來洗記憶否認，會不會太可笑？自己與黑道勾結，不惜犧牲國家利益，蔡適應還敢出來裝無辜，會不會太可恥？

黃國昌直言，「此外，難道跟曾盈富鞠躬哈腰、吳桐潭為其在高級餐廳設宴的，不都是蔡適應嗎？蔡適應與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在恬不知恥」。

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026選舉開跑？　陳世軒曝：忙著幫黃國昌找新北市長競選辦公室

2026選舉開跑？　陳世軒曝：忙著幫黃國昌找新北市長競選辦公室

民眾黨主席黃國昌已表態會投入2026年新北市長選舉，但從未排斥在野共推一個最強的候選人。民眾黨新北市議員兼黨部主委陳世軒今（6日）透露，狗仔事情並沒有影響民眾黨在新北的布局時程，最近他忙著幫黃國昌在新北市尋找新北市長參選的競選辦公室，未來競選團隊，甚至所有幕僚單位有個地方去。對於陳世軒說法，民眾黨表示，黨中央沒有回應。

蔡適應黃國昌狗仔天道盟.林口都更眷村洪乾峰

