2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

▲曾任港星杜汶澤、立委鄭運鵬助理的簡伊翎投入桃園議員選戰。（圖／簡伊翎IG）



記者陶本和、陳家祥、鄭佩玟／台北報導

面對2026地方選戰，民進黨近年接連丟失桃園疆土，不僅百里侯之戰潰敗，在前桃園市長鄭文燦捲入收賄案後，綠營在地方組織、民代選舉都將面臨幾近被刨根的困境，但仍有年輕志士投入這場艱困之戰。相對於綠營，藍白陣營則虎視眈眈，尤其桃園是民眾黨前主席柯文哲2024總統大選得票最高直轄市，被其黨內視為可攻城掠地的重要目標。

杜汶澤、鄭運鵬「網美」助理簡伊翎參戰 張贊聞備戰龍潭

回顧2022年，前新竹市長林智堅因被指控論文抄襲案，退出桃園市長選戰，隨後由民進黨時任桃園立委鄭運鵬出戰，不過最終敗下陣來；2024年時，前桃園市長鄭文燦被控在市長任內，收受賄賂500萬元，協助「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」旁9.12公頃農地自辦市地重劃案。此後，綠營在桃園的地方經營，幾近面臨被刨根的慘況。

不過，因為荒蕪才能拓荒，民進黨面對2026桃園市議員選戰，也有年輕志士投入。值得注意的是，鄭運鵬過去在社群上，時常分享各種趣聞，其中有一位亮眼的人物，正是他在蘆竹服務中心的「網美助理」簡伊翎。簡早在擔任助理時就在地方上耕耘，去年開始積極勤跑蘆竹選區的各種活動，她私人臉書不僅有超過6000人追蹤，最近也剛成立官方粉絲專頁「蘆竹伊點靈」，空陸戰齊發。

事實上，簡伊翎還曾擔任過知名港星杜汶澤的秘書，協助處理其公司事務、網路電視台節目的各種庶務工作。從2019年後，真正投入政治公共事務，擔任鄭運鵬的助理後，包括參與「四個不同意」的戰役，鄭運鵬的市長、立委選戰，她都無役不與，而今年的大罷免，她也擔任罷免國民黨立委牛煦庭團隊的發言人。

▼曾任港星杜汶澤、立委鄭運鵬助理的簡伊翎投入桃園議員選戰。（圖／簡伊翎提供）



此外，正國會也安排桃園信賴之友會龍潭聯合分會會長張贊聞，出戰桃園龍潭議員。張贊聞的軍旅生涯服役於憲兵202指揮部的213營，退役後自己創業從商，事業有成後參與國際獅子會，也加入後備憲兵大家庭，擔任桃園市後備憲兵荷松協會副主委，打開他對公眾事務的熱忱。

張贊聞曾參與立委參選人蔣絜安、黃適卓的競選團隊，也擔任鄭運鵬市長選舉時的南競總副執行長、立委湯蕙禎龍潭辦公處執行長，2024年出任桃園市信賴台灣之友會龍潭聯合分會會長。今年初，他主辦「2025客庄寒冬送暖暨千人親子健走愛相隨」活動，吸引上千名民眾參與，總統府副秘書長何志偉、立委王義川與多位議員都親臨現場。

▲▼正國會推出龍潭信賴台灣之友會會長張贊聞出戰桃園議員。（圖／張贊聞提供）



羅智強子弟兵備戰 一口乾「核廢水」楊智伃擬征中壢

國民黨在2022年選戰，搶下桃園市議會議員席次63席中的29席，其中第二選區（桃園龜山區）牛煦庭選上立委後，立委羅智強的競選團隊發言人鍾明則積極在佈局備戰，希望能補上牛留下來的這席空缺。

鍾明是在2022年羅智強委員投入桃園市長選舉時加入團隊，後來陪同羅智強徒步環島，並在同年擔任嘉義縣長候選人王育敏的競選發言人，當時她年僅20歲，成為中華民國縣市首長選舉史上最年輕的發言人。2023年時，她隨同羅智強打完大安區立委初選後，前往美國喬治梅森大學攻讀傳播碩士。除了鍾明外，據地方人士指出，桃園副議長李曉鐘也有意讓女兒接棒。

▼羅智強子弟兵鍾明投入桃園議員選戰。（圖／鍾明粉絲專業）



值得關注的是，國民黨空戰火力強勁的現任發言人楊智伃，也傳出有意出征桃園。日前，民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文送「核廢場隔夜水」到國民黨中央踢館，楊智伃當時把核廢水「一飲而盡」，讓陳聖文灰頭土臉、敗興而歸。據指出，楊原本傳出是備戰台北市松山信義區議員，近期則傳出改挑戰桃園第七選區（中壢區）議員。

▲▼陳聖文日前帶著「核廢水」去國民黨踢館，國民黨發言人楊智伃當場一口乾掉一戰成名。（資料照／國民黨提供、讀者提供）



柯文哲得票大本營 白營瞄準攻城掠地

回顧2024年的總統大選，根據選後統計，桃園市是柯文哲2024年總統大選得票率最高的直轄市。因此，桃園備受黨內期待能攻城掠地轉化地方版圖。

根據掌握，中壢區有柯文哲子弟兵張清俊、桃園區預計由前民眾黨發言人徐千晴出征、八德區則有林晏良、平鎮區有吳正吉、高宇彥表態投入；另外，地方人士評估，龜山區在藍綠保守提名狀況下，是整個桃園市民眾黨最有勝選機會的地方，但目前人選未定。

地方人士指出，桃園市歷經2024年總統大選、2次政黨票的投票，傳統板塊有逐漸鬆動，但能否開花結果仍取決於明年黨中央如何帶動議題。預期明年將有地方選舉綁公投議題，可帶動投票率；另外，國內移轉投票修法若過，地方可訴求「青年不需要搭車回家，可以在工作地投票」。這些都有助於拉高議員選舉的投票率。

▼徐千晴擬出征桃園區議員。（資料照／記者李毓康攝）



▼柯文哲的子弟兵張清俊擬攻中壢。（資料照／民眾黨提供）

