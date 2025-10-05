　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

▲▼ 新北市副發言人陳柏翰有意角逐新北市議員第一選區 。（圖／翻攝陳柏翰臉書）

▲新北市副發言人陳柏翰有意角逐新北市議員第一選區 。（圖／翻攝陳柏翰臉書）

記者崔至雲／新北報導

迎戰2026縣市議員選舉，以新北市為例，因人口持續成長，市議員總席次預計將由現行的66席增加至68席。隨著布局提前展開，各選區的新人也悄悄浮出水面，以國民黨而言，已有3位政二代準備要接棒，此外，新北市長侯友宜持續培養新生代，目前市府副發言人陳柏翰已在新北市淡水區基層勤走，民政局機要秘書張珀源則有意角逐新北汐金萬區。

新北市人口近年持續增長，依目前趨勢，席次會朝增至68席規畫，不過實際席次，會以選前6個月，也就是2026年5月最終人口數最後確認。

第一選區部分（淡水、八里三芝、石門），「侯家軍」陳柏翰已積極在地方跑行程，近期更因中央註冊「淡江大橋」商標議題公開與中央交鋒，積極為地方建設發聲，展現高調參選態勢。

板橋部分，現任市議員周勝考之子周韋翰已公開表態接棒，並與父親一同服務選民，臉書上更打出「議會新引擎」的標語，參選意願明確。

▲▼ 現任市議員周勝考之子周韋翰已公開表態接棒，並與父親一同服務選民 。（圖／翻攝周韋翰臉書）

▲現任市議員周勝考之子周韋翰已公開表態接棒，並與父親一同服務選民 。（圖／翻攝周韋翰臉書）

政二代部分也包含第二選區（五股、泰山、林口）的國民黨議員宋明宗有意交棒，女兒蔡佩呈已在團隊服務整整10年，認為不管最後是父親還是她出線，都會竭盡全力服務選民；第四選區（三重、蘆洲），現任議員蔡明堂則準備交棒給兒子蔡政呈，蔡政呈近期頻頻出席地方活動，動作積極。

在第11選區（汐止、金山、萬里），「侯家軍」張珀源早在2012年就在馬英九競選團隊新媒體部任職，2014年加入朱立倫競選團隊，2018年也參與侯友宜選舉幕僚團隊，選舉期間擔任過行程、活動組長，累積豐富的地方經驗，同時也擔任過媒體聯絡人，也相當了解媒體生態，如今被點名征戰該選區。國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷也傳出有意披戰袍，可能成為該選區另一位競爭者。

隨著新北市議會版圖，可能因人口增加而擴張，政二代與侯家軍的提前布局，讓2026年的新北議員選戰更添話題。究竟誰能成功接棒，誰又能在基層站穩腳步，將是藍營內部觀察的重點之一。

▼新北市民政局機要秘書張珀源。（圖／翻攝張珀源臉書）

▲▼ 新北市民政局機要秘書張珀源 。（圖／翻攝張珀源臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收
大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂
腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘
環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快
于朦朧死後「帳戶仍在捐款」！每月都在救人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快

李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了

網傳中央高壓水槍「被貼花蓮縣府貼紙」　行政院：錯誤訊息

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

同島一命！替代役備役首度勤務召集　千人跨區助花蓮災後復原

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快

李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了

網傳中央高壓水槍「被貼花蓮縣府貼紙」　行政院：錯誤訊息

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

同島一命！替代役備役首度勤務召集　千人跨區助花蓮災後復原

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

用生理食鹽水洗傷口可以免了　跨國研究證實「自水來沖」效果相同

露營拍到熊！他傳照片後失聯　美警入山急尋「驚見血屍」

處女座投資有斬獲！12星座運勢　金牛面對業障

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

約會幾次告白成功率最高？　有4個時機點最好

秋節傳愛　桃園市政顧問彭柏霖關懷獨老15年不間斷

中秋烤肉2大隱形殺手　專家揭「最佳風向」：電扇是神隊友

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

網傳中央高壓水槍貼縣府貼紙　政院回應

2026議員點將／北市10席缺額　藍松信新人搶破頭

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

幕後／2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

更多熱門

相關新聞

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

2026年地方選舉倒數1年多，新北市近年人口增長，因應各區人口變化，預計議員席次由66席增至68席。其中，林口、五股、泰山選區席次擬從4席增至5席，土城、樹林、三峽、鶯歌選區恐從10席降為9席，而平地原住民與山地原住民選區將各增1席。此外，因原屬汐止、板橋選區的廖先翔、葉元之轉戰立委成功，留下空缺，成為兵家必爭之地。民進黨新人部分，掀起「世代交棒」潮，不少政二代接班人陸續浮上檯面，包括現任議員陳啟能兒子陳俊維、陳永福兒子陳韋任等。

魔力藍好投+王念好開轟　悍將完美收季6連勝

魔力藍好投+王念好開轟　悍將完美收季6連勝

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

世界最大不對稱斜張橋成台灣地標

世界最大不對稱斜張橋成台灣地標

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

關鍵字：

2026議員點將新北板橋汐止政二代侯家軍

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

即／莊人祥證實去年罹胃癌

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面