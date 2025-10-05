2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

▲新北市副發言人陳柏翰有意角逐新北市議員第一選區 。（圖／翻攝陳柏翰臉書）



記者崔至雲／新北報導

迎戰2026縣市議員選舉，以新北市為例，因人口持續成長，市議員總席次預計將由現行的66席增加至68席。隨著布局提前展開，各選區的新人也悄悄浮出水面，以國民黨而言，已有3位政二代準備要接棒，此外，新北市長侯友宜持續培養新生代，目前市府副發言人陳柏翰已在新北市淡水區基層勤走，民政局機要秘書張珀源則有意角逐新北汐金萬區。

新北市人口近年持續增長，依目前趨勢，席次會朝增至68席規畫，不過實際席次，會以選前6個月，也就是2026年5月最終人口數最後確認。

第一選區部分（淡水、八里三芝、石門），「侯家軍」陳柏翰已積極在地方跑行程，近期更因中央註冊「淡江大橋」商標議題公開與中央交鋒，積極為地方建設發聲，展現高調參選態勢。

板橋部分，現任市議員周勝考之子周韋翰已公開表態接棒，並與父親一同服務選民，臉書上更打出「議會新引擎」的標語，參選意願明確。

▲現任市議員周勝考之子周韋翰已公開表態接棒，並與父親一同服務選民 。（圖／翻攝周韋翰臉書）



政二代部分也包含第二選區（五股、泰山、林口）的國民黨議員宋明宗有意交棒，女兒蔡佩呈已在團隊服務整整10年，認為不管最後是父親還是她出線，都會竭盡全力服務選民；第四選區（三重、蘆洲），現任議員蔡明堂則準備交棒給兒子蔡政呈，蔡政呈近期頻頻出席地方活動，動作積極。

在第11選區（汐止、金山、萬里），「侯家軍」張珀源早在2012年就在馬英九競選團隊新媒體部任職，2014年加入朱立倫競選團隊，2018年也參與侯友宜選舉幕僚團隊，選舉期間擔任過行程、活動組長，累積豐富的地方經驗，同時也擔任過媒體聯絡人，也相當了解媒體生態，如今被點名征戰該選區。國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷也傳出有意披戰袍，可能成為該選區另一位競爭者。

隨著新北市議會版圖，可能因人口增加而擴張，政二代與侯家軍的提前布局，讓2026年的新北議員選戰更添話題。究竟誰能成功接棒，誰又能在基層站穩腳步，將是藍營內部觀察的重點之一。

▼新北市民政局機要秘書張珀源。（圖／翻攝張珀源臉書）

