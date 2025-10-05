　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍空襲！烏克蘭全境警報大響　波蘭戰機緊急出動

▲▼ 俄羅斯空襲烏克蘭，民眾避難。（圖／路透）

▲烏克蘭全境空襲警報大響，利維夫民眾避難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯又對烏克蘭發動新一波空襲，烏官員稱，俄軍發射飛彈及無人機攻擊西部利維夫（Lviv）地區。北約成員國波蘭5日表示，波蘭緊急出動戰機保衛領空安全。

路透報導，烏克蘭全境連續數小時處於空襲警報狀態之下，烏克蘭札波羅熱市（Zaporizhzhia）4日深夜遇襲，公寓、民宅受損，窗戶破碎，庭院遭毀，車輛起火燃燒，導致1人死亡、9人受傷，超過7.3萬戶停電。

▲▼ 俄羅斯空襲烏克蘭，民眾避難。（圖／路透）

▲札波羅熱遇襲，公寓、民宅受損，車輛起火燃燒。（圖／路透）

烏克蘭空軍也對利維夫發出飛彈及無人機來襲警報。利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）指出，利維夫市的防空系統全力進行防禦，攔截一架無人機和一枚飛彈。截至當地時間上午7時30分，部分區域仍處於斷電狀態，大眾運輸系統尚未恢復營運，薩多維警告民眾「外出上街十分危險」。

波蘭作戰指揮部透過社群平台X發文表示，「波蘭及盟國戰機正在我國領空執行任務，地面防空系統與雷達偵察裝備進入最高戒備狀態。」

在波蘭9月擊落疑似俄羅斯無人機、多國發生無人機出沒事件之後，北約東翼多個成員國正保持高度警戒。立陶宛最大的維爾紐斯機場（Vilnius airport）4日晚間一度疑似有氣球飛入空域而暫停起降，時間約數小時，至少有10個航班受到影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也
中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假
快訊／比特幣飆升！刷新高紀錄
超商買菸要看證件！男咆哮「我像幾歲」　警驗證成年：買完別吵
快訊／翻船意外！　1人死亡
台北富婆要匯3500萬　嗆警：很多嗎！怪行員雞婆
楓葉姐姐「真實年齡」大方公開！網震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍空襲！烏克蘭全境警報大響　波蘭戰機緊急出動

柬埔寨園區大暴動！上百人衝辦公室宿舍狂砸　失控畫面曝光

高市早苗一上任「面臨烈火試煉」 日經點出3大執政關卡

川普傳月底快閃訪韓　會晤李在明、習近平「缺席APEC峰會」

寵物獅子越獄攻擊2路人！男童遭「拖入草叢狠咬」　泰網紅被逮

2000多萬黃金被偷了！　監視器驚見歹徒「破土而出」

諾貝爾和平獎10日揭曉！專家：川普得獎機會渺茫　關鍵原因曝

百人面前遭「恐怖前男友」爆頭槍殺！子彈貫穿她頭顱　從嘴射出

高市早苗是誰？熱愛「重機、重金屬樂」　打工讀大學每日通勤6hrs

高市早苗逆轉勝！幕後功臣「麻生太郎」2招神操作　打造首名女黨魁

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

俄軍空襲！烏克蘭全境警報大響　波蘭戰機緊急出動

柬埔寨園區大暴動！上百人衝辦公室宿舍狂砸　失控畫面曝光

高市早苗一上任「面臨烈火試煉」 日經點出3大執政關卡

川普傳月底快閃訪韓　會晤李在明、習近平「缺席APEC峰會」

寵物獅子越獄攻擊2路人！男童遭「拖入草叢狠咬」　泰網紅被逮

2000多萬黃金被偷了！　監視器驚見歹徒「破土而出」

諾貝爾和平獎10日揭曉！專家：川普得獎機會渺茫　關鍵原因曝

百人面前遭「恐怖前男友」爆頭槍殺！子彈貫穿她頭顱　從嘴射出

高市早苗是誰？熱愛「重機、重金屬樂」　打工讀大學每日通勤6hrs

高市早苗逆轉勝！幕後功臣「麻生太郎」2招神操作　打造首名女黨魁

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

邱澤當爸後首露面…開口就是育兒經　羞認「變娃娃音」一見兒落淚

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

全台5家必比登牛肉麵一次看　「老山東」唯一8年連霸

新機交付、旅客需求成長助攻　長榮航看好明年客運營收續增　

44人搶前鎮透天「溢價280%拍出」　投資客鎖定黃金法拍屋出手

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

國際熱門新聞

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

柬埔寨園區大暴動　上百人狂砸畫面曝

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

土耳其人妻搭電梯「鋼纜突斷裂」！重摔慘死

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

即／日本福島深夜5.7淺層地震

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

露營看到熊！他傳照片後失聯淪血屍

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

更多熱門

相關新聞

烏情報：北京「提供衛星圖」助俄攻烏

烏情報：北京「提供衛星圖」助俄攻烏

烏克蘭對外情報局（Foreign Intelligence Service of Ukraine）揭露，北京提供衛星圖像資料，協助俄軍精準攻擊烏克蘭境內戰略目標，其中不乏外國投資者設立的企業設施。

驚悚畫面　5歲童遭公車門「夾腿拖行」

驚悚畫面　5歲童遭公車門「夾腿拖行」

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷

普丁警告川普！若援烏戰斧飛彈將升級俄美關係

普丁警告川普！若援烏戰斧飛彈將升級俄美關係

外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯波蘭利維夫

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

即／莊人祥證實去年罹胃癌

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面