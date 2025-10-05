俄軍空襲！烏克蘭全境警報大響　波蘭戰機緊急出動





▲烏克蘭全境空襲警報大響，利維夫民眾避難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯又對烏克蘭發動新一波空襲，烏官員稱，俄軍發射飛彈及無人機攻擊西部利維夫（Lviv）地區。北約成員國波蘭5日表示，波蘭緊急出動戰機保衛領空安全。

路透報導，烏克蘭全境連續數小時處於空襲警報狀態之下，烏克蘭札波羅熱市（Zaporizhzhia）4日深夜遇襲，公寓、民宅受損，窗戶破碎，庭院遭毀，車輛起火燃燒，導致1人死亡、9人受傷，超過7.3萬戶停電。

▲札波羅熱遇襲，公寓、民宅受損，車輛起火燃燒。（圖／路透）

烏克蘭空軍也對利維夫發出飛彈及無人機來襲警報。利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）指出，利維夫市的防空系統全力進行防禦，攔截一架無人機和一枚飛彈。截至當地時間上午7時30分，部分區域仍處於斷電狀態，大眾運輸系統尚未恢復營運，薩多維警告民眾「外出上街十分危險」。

波蘭作戰指揮部透過社群平台X發文表示，「波蘭及盟國戰機正在我國領空執行任務，地面防空系統與雷達偵察裝備進入最高戒備狀態。」

在波蘭9月擊落疑似俄羅斯無人機、多國發生無人機出沒事件之後，北約東翼多個成員國正保持高度警戒。立陶宛最大的維爾紐斯機場（Vilnius airport）4日晚間一度疑似有氣球飛入空域而暫停起降，時間約數小時，至少有10個航班受到影響。