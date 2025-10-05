北京「提供衛星圖」助俄攻烏　烏情報：目標包括外資設施

▲基輔指控北京在戰爭中協助莫斯科。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭對外情報局（Foreign Intelligence Service of Ukraine）揭露，北京提供衛星圖像資料，協助俄軍精準攻擊烏克蘭境內戰略目標，其中不乏外國投資者設立的企業設施。

烏克蘭對外情報局官員亞歷山卓夫（Oleg Aleksandrov）向烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）表示，有證據顯示中俄高層展開合作，俄羅斯利用中國衛星圖像偵察烏克蘭領土，辨識戰略設施並展開攻擊。他指出攻擊目標包括「外資設施」，但未透露具體遇襲地點。

今年8月21日，俄軍空襲烏克蘭西部喀爾巴阡州（Zakarpattia）摧毀一間美國電子製造商工廠，被視為利用中國情報進行精準打擊的實例。

儘管北京宣稱在俄烏戰爭中保持中立，但多項證據顯示中俄持續深化合作。《路透社》引述歐盟官員及文件報導，中國無人機專家2024年第2季開始至少6度赴俄，協助俄羅斯國營軍火商IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol）發展軍用無人機技術。

烏克蘭對外情報局長伊瓦申科（Oleh Ivashchenko）曾指出，中國向20間俄軍工廠提供特殊化學品、火藥及工具機等軍用物資。烏克蘭國防部情報總局（HUR）數據更顯示，俄羅斯自殺式無人機有60%至65%電子零件為中國製品，中國技術支援已經成為俄軍作戰關鍵。

烏克蘭總統澤倫斯基日前甚至在聯合國安理會上直言，「沒有中國，普丁什麼都不是。」