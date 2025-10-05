驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追

▲男童遭公車門夾腿拖行。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）發生恐怖意外，一對母子趕著搭公車時，男童一腳已經踏上車門階梯，司機卻仍關門起步，導致孩子慘遭夾腿拖行數公尺。

根據監視器畫面，9月22日下午6時30分左右，33號公車門緩緩關上時，母親還未察覺異狀，伸手拍了拍玻璃要求開門，未料隨著公車開走，5歲兒子也被跟著拖行、不斷撞擊地面，讓她更驚慌地一邊拍打車身一邊跟著跑。

A bus driver shut the doors on a child and drove off in Omsk, Russia — dragging him along the road as bystanders screamed



The boy survived with bruises pic.twitter.com/OPgptxTyzs — RT (@RT_com) October 1, 2025

目擊者紛紛對司機大聲呼喊要求停車，但他似乎毫無察覺，繼續行駛了好一段距離。事後母子立即前往醫院求診，所幸男童僅受到皮肉傷和瘀青。

俄羅斯國家汽車檢查局1日公布案情時表示，「司機在乘客試圖上車時關門並啟動車輛，造成5歲兒童受傷。」相關當局已針對此案展開調查，釐清司機是否涉及業務過失傷害。