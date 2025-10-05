　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追

▲▼驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追。（圖／翻攝X）

▲男童遭公車門夾腿拖行。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）發生恐怖意外，一對母子趕著搭公車時，男童一腳已經踏上車門階梯，司機卻仍關門起步，導致孩子慘遭夾腿拖行數公尺。

根據監視器畫面，9月22日下午6時30分左右，33號公車門緩緩關上時，母親還未察覺異狀，伸手拍了拍玻璃要求開門，未料隨著公車開走，5歲兒子也被跟著拖行、不斷撞擊地面，讓她更驚慌地一邊拍打車身一邊跟著跑。

目擊者紛紛對司機大聲呼喊要求停車，但他似乎毫無察覺，繼續行駛了好一段距離。事後母子立即前往醫院求診，所幸男童僅受到皮肉傷和瘀青。

俄羅斯國家汽車檢查局1日公布案情時表示，「司機在乘客試圖上車時關門並啟動車輛，造成5歲兒童受傷。」相關當局已針對此案展開調查，釐清司機是否涉及業務過失傷害。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快
于朦朧死後「帳戶仍在捐款」！每月都在救人
極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事
「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋人潮超越教師節
館長自曝「罹怪病」　規劃減少直播：怕會暴斃
川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火立即生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

ICE示威升溫！10車圍堵聯邦探員　女駕駛持槍遭開火

納坦雅胡：期盼數日內宣布人質獲釋　加薩將實現非軍事化

驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追

捷克川普贏了！前總理巴比斯強勢回歸　中歐3國「挺俄陣線」成形

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

快訊／日本福島深夜5.7淺層地震！最大震度4　東京有感搖晃

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷　車廂起火狂燒畫面曝

高市早苗「日版鐵娘子」！料成自民黨首位女總裁　近日與川普會談

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

ICE示威升溫！10車圍堵聯邦探員　女駕駛持槍遭開火

納坦雅胡：期盼數日內宣布人質獲釋　加薩將實現非軍事化

驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追

捷克川普贏了！前總理巴比斯強勢回歸　中歐3國「挺俄陣線」成形

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

快訊／日本福島深夜5.7淺層地震！最大震度4　東京有感搖晃

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷　車廂起火狂燒畫面曝

高市早苗「日版鐵娘子」！料成自民黨首位女總裁　近日與川普會談

ICE示威升溫！10車圍堵聯邦探員　女駕駛持槍遭開火

桃園「茶言陶色-六席一會」　龍潭區開展

今年中秋不是滿月　天文館揭密：十五月亮十六圓

于朦朧死後「帳戶仍在捐款」！每月都在救人　穿廉價衣卻捐200萬送災民

納坦雅胡：期盼數日內宣布人質獲釋　加薩將實現非軍事化

泰勒絲新歌嗆爆酷娃恰莉？控對方嗑藥罵「無聊芭比」　前男友也牽扯進去

中秋烤肉「關鍵食材」　醫示警一群人恐同時中鏢

李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招

驚悚畫面！俄5歲童遭公車門「夾腿拖行」　媽媽崩潰狂追

專訪／曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！

國際熱門新聞

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

土耳其人妻搭電梯「鋼纜突斷裂」！重摔慘死

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／日本福島深夜5.7淺層地震

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

遊韓注意！Airbnb新制上路「小心沒地方住」

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」恐致癌

更多熱門

相關新聞

TOYOTA五十鈴開發新世代氫氣巴士

TOYOTA五十鈴開發新世代氫氣巴士

Isuzu 與 Toyota 日前宣布，雙方將攜手開發新世代燃料電池路線巴士，預計於 2026 會計年度 (2026 年 4 月至 2027 年 3 月) 正式量產，生產地點為栃木縣宇都宮市的 J-Bus 工廠。J-Bus 是 Isuzu 與 Hino 汽車的合資企業，雙方在巴士領域的合作已久，此次則進一步整合燃料電池技術，擴展零排放大眾運輸的選擇。

外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

烏克蘭愛國者「攔截率驟降剩6%」

烏克蘭愛國者「攔截率驟降剩6%」

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面

川普點頭！　美將助烏克蘭深入打擊俄能源設施

川普點頭！　美將助烏克蘭深入打擊俄能源設施

關鍵字：

俄羅斯公車

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

即／莊人祥證實去年罹胃癌

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面