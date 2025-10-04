中秋熱血送暖！南消舉辦捐血暨防火宣導　黃偉哲籲關注消防安全

▲台南市消防局第一大隊舉辦「熱血救人、防火有你」捐血暨防火防災宣導活動，現場民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，台南市政府消防局第一大隊與消防之友會第一辦事處，4日上午在新營區南瀛綠都心公園舉辦「熱血救人、防火有你」捐血暨防火防災宣導活動。活動自上午8時30分至下午5時展開，除號召民眾踴躍捐血救人，凡參加者可獲全聯禮券外，現場也規劃多元闖關體驗，寓教於樂推廣消防防災知識。

消防之友會第一辦事處處長陳志宏特別到場，代表消友會慰問辛勞值勤的消防同仁並致贈慰問金。現場安排「消防衣著裝與滅火器體驗」、「防災九宮格」、「CPR+AED操作」及「住宅火災警報器、一氧化碳與地震防災」等四大關卡，民眾通關即可獲贈宣導品，活動內容結合親子互動，讓民眾在趣味中學習重要防災知識。

市長黃偉哲表示，感謝消防局第一大隊與消友會的用心，讓活動兼具公益與教育意義，也呼籲市民朋友在享受中秋佳節的同時，不忘防火安全，共同打造幸福宜居的城市。消防局長李明峯提醒，民眾施放爆竹煙火應選擇合法合格產品，並注意環境安全與家長陪同，避免意外發生。他強調，透過「樂中學」的方式深化防災意識，讓防火、防災觀念更貼近日常生活。