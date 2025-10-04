高市早苗「日版鐵娘子」！料成自民黨首位女總裁　近日與川普會談

▲高市早苗有望在10月中的臨時國會中被指名為首相，成為日版鐵娘子。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政壇寫下歷史新頁！自民黨前經濟安保大臣高市早苗4日在黨總裁選舉中脫穎而出，打敗其餘4名候選人，成為自民黨創黨70年來首位女黨魁，而她也幾乎篤定將在10月中的臨時國會中被指名為下任首相，成為日本憲政史上第一位女性首相。目前日美正在磋商美國總統川普訪日，與高市展開高峰會談。

根據日媒報導，這位被譽為日版「鐵娘子」的政治家，崇拜英國前首相柴契爾夫人，也曾公開表達對台灣前總統蔡英文的敬佩。儘管首相指名選舉尚未舉行，但根據目前局勢，高市早苗有極大機會能夠成為下任日本首相。

根據《日本放送協會》報導，日美雙方正積極協商川普的訪日行程，預計在10月27日展開為期3天的訪問。這將使川普成為高市就任首相後接待的第一位外國元首，象徵意義重大。

川普此行的重頭戲是28日視察位於神奈川縣的美軍橫須賀基地，藉此強調日美同盟的堅固關係。2019年川普首次執政期間訪日時，也曾在該基地的水陸兩棲攻擊艦上發表重要演說。

這次訪問的時機點相當關鍵。川普預定參加10月31日在韓國舉行的APEC領袖會議，期間傳出可能與中國國家主席習近平會談。面對中國海洋擴張及北韓威脅升溫，日方希望透過川普的訪日行程，在他赴韓之前先鞏固日美戰略共識，確保「美國優先」政策下的東亞安全承諾。