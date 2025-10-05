　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

▲高市早苗當選自民黨黨魁，年初曾拜訪賴清德總統。（圖／總統府）

▲高市早苗當選自民黨黨魁，年初曾拜訪賴清德總統。（圖／總統府）

記者張靖榕／綜合報導

日本自民黨總裁選舉於4日落幕，由高市早苗（Sanae Takaichi）勝出，極有可能成為日本史上首位女性首相。高市向來以強硬保守立場聞名，親台立場明確，曾多次訪台，強調「台灣有事就是日本有事」，在外交與國防議題上立場鮮明。

高市早苗於9月19日於國會大廈召開記者會，宣布參選自民黨總裁。當被媒體問及對台灣的態度時，她明確回應，「台灣有事就是日本有事」，並分析三種可能情境，一是中國以武力犯台，二是中方切斷台日海上航線，三是透過網路與宣傳戰影響台灣輿論，以達不流血統一。她指出，第二種狀況的發生機率較高。

對於高市當選自民黨總裁，台灣外交部第一時間表達祝賀，表示希望在既有的良好基礎上，秉持「總合外交」精神，與自民黨持續深化實質合作，攜手促進印太地區的和平、穩定與繁榮。高市曾多次來台，與前總統蔡英文及跨黨派立委會晤，今年4月也曾拜會總統賴清德。她支持台灣參與國際組織，並主張理念相近國家應構建安全合作網絡。

高市自詡為前首相安倍晉三政策的繼承者，其政策立場多與安倍一致，特別是在國防、安全保障、對中態度等方面。她強調，台海和平與穩定符合日本的戰略利益，堅決反對以武力改變現狀。她認為日本正面臨內外雙重危機，需要強而有力的領導與明確方向，才能重拾人民信心，並強調日本必須「再次站起來（Japan is Back）」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宮廟進香「男剪破朋友衣服」遭刺亡　嫌送辦
雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉
快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝
快訊／郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

快訊／日本福島深夜5.7淺層地震！最大震度4　東京有感搖晃

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷　車廂起火狂燒畫面曝

高市早苗「日版鐵娘子」！料成自民黨首位女總裁　近日與川普會談

「女版安倍」高市早苗可望成日本首相！　韓媒憂兩國關係倒退

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

撞名「台灣」美7-11店員打死顧客！　意外登國際版面

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

快訊／日本福島深夜5.7淺層地震！最大震度4　東京有感搖晃

烏克蘭火車站遭俄無人機轟炸！至少30傷　車廂起火狂燒畫面曝

高市早苗「日版鐵娘子」！料成自民黨首位女總裁　近日與川普會談

「女版安倍」高市早苗可望成日本首相！　韓媒憂兩國關係倒退

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

撞名「台灣」美7-11店員打死顧客！　意外登國際版面

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

威能帝能力驚人又平易近人 黃子鵬學西文笑稱「日久生情」

專訪／離開台八3年沒戲約！曾莞婷「演完《影后》」陷27年最大低潮

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

2025 Olive Young必買清單！20款韓妞回購底妝、腮紅、眼妝、唇彩推薦

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

10月首批債券ETF配息出爐　8檔年化配息率站上6％

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

國際熱門新聞

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

土耳其人妻搭電梯「鋼纜突斷裂」！重摔慘死

即／日本福島深夜5.7淺層地震

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

遊韓注意！Airbnb新制上路「小心沒地方住」

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

中國拋1兆美元投資　逼川普放寬國安限制

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

高市早苗料成「日版鐵娘子」 月底與川普會談

「女版安倍」可望成日相　韓媒憂兩國關係倒退

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」恐致癌

更多熱門

相關新聞

即／日本福島深夜5.7淺層地震

即／日本福島深夜5.7淺層地震

日本當地時間5日凌晨0時21分左右，福島縣發生最大震度4的中強地震。根據日本氣象廳觀測，震央位於福島縣近海，震源深度約50公里，屬於淺層地震，地震規模5.7，當局預估此次地震不會引發海嘯，最大震度4出現在福島縣雙葉町。

日本自民黨總裁出爐！　高市早苗的當選與台日關係的黃金時期

日本自民黨總裁出爐！　高市早苗的當選與台日關係的黃金時期

高市早苗料成「日版鐵娘子」 月底與川普會談

高市早苗料成「日版鐵娘子」 月底與川普會談

「女版安倍」可望成日相　韓媒憂兩國關係倒退

「女版安倍」可望成日相　韓媒憂兩國關係倒退

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

關鍵字：

高市早苗台灣日本首相自民黨黨魁

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面