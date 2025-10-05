極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

▲高市早苗當選自民黨黨魁，年初曾拜訪賴清德總統。（圖／總統府）



記者張靖榕／綜合報導

日本自民黨總裁選舉於4日落幕，由高市早苗（Sanae Takaichi）勝出，極有可能成為日本史上首位女性首相。高市向來以強硬保守立場聞名，親台立場明確，曾多次訪台，強調「台灣有事就是日本有事」，在外交與國防議題上立場鮮明。

高市早苗於9月19日於國會大廈召開記者會，宣布參選自民黨總裁。當被媒體問及對台灣的態度時，她明確回應，「台灣有事就是日本有事」，並分析三種可能情境，一是中國以武力犯台，二是中方切斷台日海上航線，三是透過網路與宣傳戰影響台灣輿論，以達不流血統一。她指出，第二種狀況的發生機率較高。

對於高市當選自民黨總裁，台灣外交部第一時間表達祝賀，表示希望在既有的良好基礎上，秉持「總合外交」精神，與自民黨持續深化實質合作，攜手促進印太地區的和平、穩定與繁榮。高市曾多次來台，與前總統蔡英文及跨黨派立委會晤，今年4月也曾拜會總統賴清德。她支持台灣參與國際組織，並主張理念相近國家應構建安全合作網絡。

高市自詡為前首相安倍晉三政策的繼承者，其政策立場多與安倍一致，特別是在國防、安全保障、對中態度等方面。她強調，台海和平與穩定符合日本的戰略利益，堅決反對以武力改變現狀。她認為日本正面臨內外雙重危機，需要強而有力的領導與明確方向，才能重拾人民信心，並強調日本必須「再次站起來（Japan is Back）」。