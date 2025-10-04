　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「鏟子超人別進災區」政府不領情　李鴻源回應了

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，水利專家、前內政部長李鴻源日前曾建議，鏟子超人們不要進去災區，掀起各界討論。李鴻源3日再度提到此事，他強調，關於防災事項雖然他已經提醒政府，但政府似乎不太領情，自己只是善意提醒，政府有政府的考量，如果還是歡迎志工進去，那指揮官就要有辦法讓志工去到應該去的地方。

▲▼立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，立委羅智強、鄭天財、林倩綺主持，並邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲李鴻源再度建議，非專業人員盡量不要進入災區。（圖／記者湯興漢攝）

關於是否應該讓志工進入災區協助災後復原一事，李鴻源3日表示，一般處理大型災害是災民先撤出來，讓專業的人和機具進去，其他非專業人員盡量不要參與，也許民眾是好心想幫忙，但如果沒有足夠的專業訓練，可能會把自己暴露在危險當中，當然，政府有政府的考量，他只是善意提醒，假如還是歡迎志工進去的話，那指揮官就要有辦法讓志工去到應該去的地方。

李鴻源也針對防災事項給予建議，他提到，雖然他已經提醒政府，但政府似乎不太領情，災區從現在開始會慢慢有疾病出現，兩周之內災民可能開始會出現憂鬱症，因為災民什麼東西都沒有了，擔心生財工具損毀、銀行貸款繳不出來等等，若政府不幫忙，會影響到災民的銀行信用，以後恐怕不方便再辦理貸款等相關事務。

究竟防災專業要細膩到什麼程度，李鴻源以1998年的林肯大郡事件為例，他表示，當初中央政府去協助地方政府，還帶了「財政廳」過去，請災民把問題全部列出來，然後由政府去與銀行協商，談好半年內的貸款利息由政府來支付，「就說你的防災要做到那樣一個氛圍，要做到那樣細膩。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧用4個字拿下雙11活動　網警告小編：敢騙就抵制
今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了
「鏟子超人別進災區」政府不領情　李鴻源回應了
洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板
台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開
堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位：不知公文怎麼發
中秋烤肉熱門「好市多燒烤片」　女掀開第二層驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇喊：難怪這麼多人去挖泥

輝達受制MOU無法覓其他基地　無約路更寬「為何定要T17、18？」

馬太鞍溪恐現二次堰塞湖　中央證實有風險

「鏟子超人別進災區」政府不領情　李鴻源回應了

徐榛蔚說明會被嗆爆！災民怒吼「講廢話」原地開睡　數人離席抗議

快訊／國民黨黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮災區救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

【譚兵讀武EP274】1949「流星式」反攻登陸作戰　海空掩護「龍山登陸」靠近老蔣家鄉

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇喊：難怪這麼多人去挖泥

輝達受制MOU無法覓其他基地　無約路更寬「為何定要T17、18？」

馬太鞍溪恐現二次堰塞湖　中央證實有風險

「鏟子超人別進災區」政府不領情　李鴻源回應了

徐榛蔚說明會被嗆爆！災民怒吼「講廢話」原地開睡　數人離席抗議

快訊／國民黨黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮災區救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

金智娟61歲太凍齡！　罕見「少女感造型」曝光美成這樣

10月4日星座運勢／魔羯好友曖昧戀愛ing！　雙魚遇貴人財運旺

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇喊：難怪這麼多人去挖泥

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

IG打卡竟成死亡座標！19歲網紅戲水「地點曝光」　遭槍匪埋伏射殺

北捷「優先席讓座」風波紅到國外！　韓網反應超意外

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

柑橘調療癒舒心！Hair Rituel悸動香水一聞就愛上

哈瑪斯同意部分和平計畫　川普喊話以色列：立刻停止轟炸

輝達受制MOU無法覓其他基地　無約路更寬「為何定要T17、18？」

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

吳寶春是投機份子！　前所長揭內幕

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶

更多熱門

相關新聞

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，讓光復鄉受到嚴重災損。前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源直言，台灣救災制度學美國、日本各取一半，卻未掌握精髓，同時點名1單位「不知道公文怎麼發」。

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

高中生扮鏟子超人詐騙2萬2！教育局出手了

高中生扮鏟子超人詐騙2萬2！教育局出手了

關鍵字：

花蓮光復鄉洪災堰塞湖救災李鴻源

讀者迴響

熱門新聞

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

大樂透連5槓！100萬獎開出9注

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面