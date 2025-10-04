「鏟子超人別進災區」政府不領情　李鴻源回應了

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，水利專家、前內政部長李鴻源日前曾建議，鏟子超人們不要進去災區，掀起各界討論。李鴻源3日再度提到此事，他強調，關於防災事項雖然他已經提醒政府，但政府似乎不太領情，自己只是善意提醒，政府有政府的考量，如果還是歡迎志工進去，那指揮官就要有辦法讓志工去到應該去的地方。

▲李鴻源再度建議，非專業人員盡量不要進入災區。（圖／記者湯興漢攝）

關於是否應該讓志工進入災區協助災後復原一事，李鴻源3日表示，一般處理大型災害是災民先撤出來，讓專業的人和機具進去，其他非專業人員盡量不要參與，也許民眾是好心想幫忙，但如果沒有足夠的專業訓練，可能會把自己暴露在危險當中，當然，政府有政府的考量，他只是善意提醒，假如還是歡迎志工進去的話，那指揮官就要有辦法讓志工去到應該去的地方。

李鴻源也針對防災事項給予建議，他提到，雖然他已經提醒政府，但政府似乎不太領情，災區從現在開始會慢慢有疾病出現，兩周之內災民可能開始會出現憂鬱症，因為災民什麼東西都沒有了，擔心生財工具損毀、銀行貸款繳不出來等等，若政府不幫忙，會影響到災民的銀行信用，以後恐怕不方便再辦理貸款等相關事務。

究竟防災專業要細膩到什麼程度，李鴻源以1998年的林肯大郡事件為例，他表示，當初中央政府去協助地方政府，還帶了「財政廳」過去，請災民把問題全部列出來，然後由政府去與銀行協商，談好半年內的貸款利息由政府來支付，「就說你的防災要做到那樣一個氛圍，要做到那樣細膩。」