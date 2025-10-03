林口高中生假扮「鏟子超人」詐騙！1手法爽賺2萬2　教育局出手了

▲林口高中生利用救災進行詐騙。（圖／翻攝Threads，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市林口高中近日爆出有學生假借「花蓮光復救災」名義詐騙愛心贊助，該學生在Threads平台私訊多名陌生網友，自稱與4位同學組團前往災區協助清理，但因「生活費緊繃、車票太貴」，希望獲得資助，還強調可提供證明，並附上多張災區照片博取信任。不料，照片被查出為盜圖，連同行學生證都疑似冒用，受害者至少有3人，初估詐得金額超過2萬2千元。對此，新北教育局也回應了。

事件最早由一名女網友揭露，她表示收到陌生學生私訊，對方稱「5人來回車資7570元，希望姐姐贊助」，結果事後比對發現照片出處不符，揭穿是詐騙。貼文曝光後，陸續有多名網友留言回應「我也捐過」、「他還發一樣的訊息給我」，甚至有人指出被盜用的災區照與學生證都是自己所有，痛批「連救災都要拿來騙錢，太沒良心」。

對此，林口高中火速展開調查，強調「絕不護短」，已約談涉事學生並通知家長介入，要求學生主動承擔責任，逐一向受害者道歉並全額退還款項。校方表示，若查證屬實，將依校規召開懲處會議，並加強校內法治教育、網路安全與反詐騙宣導，避免重蹈覆轍。

新北市教育局也回應指出，已督導校方落實學生輔導與價值觀教育，協助學生釐清行為責任，並要求即刻完成退款。教育局表示，校方將持續追蹤退款進度，並檢討校園法治教育課程內容，強化學生對誠信與法規的認識。

目前涉事學生已透過私訊聯繫受害者，並陸續退還贊助款項。至於確切被害人數與金額，校方仍在統計中，並呼籲社會大眾切勿以偏概全，給予學生改過機會，同時提醒民眾提高警覺，面對陌生募款應先查證真偽。