生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位：不知公文怎麼發

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，讓光復鄉受到嚴重災損。前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源直言，台灣救災制度學美國、日本各取一半，卻未掌握精髓，同時點名1單位「不知道公文怎麼發」。

▲▼立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，立委羅智強、鄭天財、林倩綺主持，並邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨立法院黨團3日召開「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會。李鴻源表示，農業部從七月開始就委託單位做監測，當時他推算堰塞湖大概什麼時候會垮，也注意到下游堤防有缺口，要計算一旦潰決後泥流衝下來會破壞到哪裡。9月19日傍晚，他把資料交給內政部，原本規劃是疏散600多人，但依照他的資料，應該要疏散7、8000人。但現在不是追究的時候，災民安置好之後，檢調會去調查，透過公文和數字比對，就能釐清責任。

李鴻源認為，這次事件其實就是「複合式災害」，他過去一直建議要成立防災總署。國際上大概有兩種模式，美國是一條鞭，有一位指揮官，國民兵進駐，把防災當作作戰；日本則是設置一個防災大臣，下面有150個人馬。台灣則是把美日的做法只學了一半。

李鴻源表示，像這次湖的監測在農業部，農業部雖然發了九個警告，卻只能交給花蓮縣府判斷疏散範圍，但縣府沒有這個能力，照理說，應該由中央災防辦來統合，中央再告訴花蓮縣府該如何疏散，並讓國軍進駐。

根據《中國時報》報導，李鴻源更點名農業部林保署，稱其公文寫得模糊，要求花蓮縣府界定疏散範圍，而縣府根本不具備相關能力。他直言，林保署連公文該如何發都不清楚，導致地方難以有效執行撤離。

10/02 全台詐欺最新數據

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，水利專家、前內政部長李鴻源日前曾建議，鏟子超人們不要進去災區，掀起各界討論。李鴻源3日再度提到此事，他強調，關於防災事項雖然他已經提醒政府，但政府似乎不太領情，自己只是善意提醒，政府有政府的考量，如果還是歡迎志工進去，那指揮官就要有辦法讓志工去到應該去的地方。

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

2.5億噸泥沙還未下來！　李鴻源示警：豪雨或地震恐現二次堰塞湖

2.5億噸泥沙還未下來！　李鴻源示警：豪雨或地震恐現二次堰塞湖

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

