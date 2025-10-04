堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位：不知公文怎麼發

記者葉國吏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，讓光復鄉受到嚴重災損。前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源直言，台灣救災制度學美國、日本各取一半，卻未掌握精髓，同時點名1單位「不知道公文怎麼發」。

▲立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨立法院黨團3日召開「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會。李鴻源表示，農業部從七月開始就委託單位做監測，當時他推算堰塞湖大概什麼時候會垮，也注意到下游堤防有缺口，要計算一旦潰決後泥流衝下來會破壞到哪裡。9月19日傍晚，他把資料交給內政部，原本規劃是疏散600多人，但依照他的資料，應該要疏散7、8000人。但現在不是追究的時候，災民安置好之後，檢調會去調查，透過公文和數字比對，就能釐清責任。

李鴻源認為，這次事件其實就是「複合式災害」，他過去一直建議要成立防災總署。國際上大概有兩種模式，美國是一條鞭，有一位指揮官，國民兵進駐，把防災當作作戰；日本則是設置一個防災大臣，下面有150個人馬。台灣則是把美日的做法只學了一半。

李鴻源表示，像這次湖的監測在農業部，農業部雖然發了九個警告，卻只能交給花蓮縣府判斷疏散範圍，但縣府沒有這個能力，照理說，應該由中央災防辦來統合，中央再告訴花蓮縣府該如何疏散，並讓國軍進駐。

根據《中國時報》報導，李鴻源更點名農業部林保署，稱其公文寫得模糊，要求花蓮縣府界定疏散範圍，而縣府根本不具備相關能力。他直言，林保署連公文該如何發都不清楚，導致地方難以有效執行撤離。