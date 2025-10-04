徐榛蔚說明會被嗆爆！災民怒吼「講廢話」原地開睡　數人離席抗議

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成光復鄉嚴重洪災，災後已進入第11天，受災居民怒火未平。由Fata’an部落災民組成的自救會3日晚間在光復國小召開說明會，邀請花蓮縣長徐榛蔚與縣府團隊到場說明。不料現場聚集數百名災民情緒激動，頻頻高分貝怒嗆「講重點」、「不要講廢話」、「縣府沒作為」，甚至有男子當場在縣長面前「躺地抗議」，怒氣滿滿的畫面曝光，引發熱議。

說明會原定晚間8點開場，徐榛蔚因開完中央會議後約8點15分才抵達，一上台表示「希望來聽災民訴求」時，立刻被現場災民質疑沒有主動提出具體方案，甚至有人質問，「颱風當天人在哪？」怒批縣府應變失當。部分民眾痛斥，「我們家都沒了，還在講這些！」現場氣氛一度緊繃。

▲一名男子在徐榛蔚面前躺地抗議。（圖／翻攝自Facebook／Fata`an年祭直播）

徐榛蔚強調，從9月23日災害當天上午起，她就已坐鎮光復糖廠前進指揮所，縣府第一時間也調派消防橡皮艇、開口契約大型機具進行搶救，並已擬定短、中、長期重建方案，包括中繼宅、遷村規劃等。她無奈表示，網路上有許多誤解與詆毀，但縣府會持續努力，與鄉親共同重建家園。

不過災民對縣府的回應仍不滿意，怒斥「不想聽這些」、「沒有來過」、「我管你去哪裡，明天該怎麼辦」、「我們選你們要幹嘛？」不少人中途離席表達抗議。更有一名男子在徐榛蔚發言時，直接走到台前「躺地不起」，象徵無力與抗議，成為全場焦點。

災民情緒高漲，有女青年在上午的協調會上聲淚俱下痛批，「縣府到底有沒有把我們當人看？」呼籲政府別再空談承諾，應盡速安置居民、恢復生活。外界也呼籲中央與地方加快腳步，提出明確的復建與遷村規劃，回應基層迫切需求。