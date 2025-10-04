　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐榛蔚說明會被嗆爆！災民怒吼「講廢話」原地開睡　數人離席抗議

▲▼徐榛蔚現場勘災，擋怪手作業、見婦人卡泥濘疑似擺拍後掉頭就走。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成光復鄉嚴重洪災，災後已進入第11天，受災居民怒火未平。由Fata’an部落災民組成的自救會3日晚間在光復國小召開說明會，邀請花蓮縣長徐榛蔚與縣府團隊到場說明。不料現場聚集數百名災民情緒激動，頻頻高分貝怒嗆「講重點」、「不要講廢話」、「縣府沒作為」，甚至有男子當場在縣長面前「躺地抗議」，怒氣滿滿的畫面曝光，引發熱議。

說明會原定晚間8點開場，徐榛蔚因開完中央會議後約8點15分才抵達，一上台表示「希望來聽災民訴求」時，立刻被現場災民質疑沒有主動提出具體方案，甚至有人質問，「颱風當天人在哪？」怒批縣府應變失當。部分民眾痛斥，「我們家都沒了，還在講這些！」現場氣氛一度緊繃。

▲一名男子在徐榛蔚面前躺地抗議。（圖／翻攝自Facebook／Fata`an年祭直播）

▲一名男子在徐榛蔚面前躺地抗議。（圖／翻攝自Facebook／Fata`an年祭直播）

徐榛蔚強調，從9月23日災害當天上午起，她就已坐鎮光復糖廠前進指揮所，縣府第一時間也調派消防橡皮艇、開口契約大型機具進行搶救，並已擬定短、中、長期重建方案，包括中繼宅、遷村規劃等。她無奈表示，網路上有許多誤解與詆毀，但縣府會持續努力，與鄉親共同重建家園。

不過災民對縣府的回應仍不滿意，怒斥「不想聽這些」、「沒有來過」、「我管你去哪裡，明天該怎麼辦」、「我們選你們要幹嘛？」不少人中途離席表達抗議。更有一名男子在徐榛蔚發言時，直接走到台前「躺地不起」，象徵無力與抗議，成為全場焦點。

災民情緒高漲，有女青年在上午的協調會上聲淚俱下痛批，「縣府到底有沒有把我們當人看？」呼籲政府別再空談承諾，應盡速安置居民、恢復生活。外界也呼籲中央與地方加快腳步，提出明確的復建與遷村規劃，回應基層迫切需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐榛蔚說明會被嗆爆！災民怒吼「講廢話」原地開睡　數人離席抗議

快訊／國民黨黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮災區救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

【譚兵讀武EP274】1949「流星式」反攻登陸作戰　海空掩護「龍山登陸」靠近老蔣家鄉

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

徐榛蔚說明會被嗆爆！災民怒吼「講廢話」原地開睡　數人離席抗議

快訊／國民黨黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮災區救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

徐榛蔚說明會被嗆爆！災民怒吼「講廢話」原地開睡　數人離席抗議

快訊／台南資源回收廠凌晨起火！大量回收物助燃　火光濃煙狂竄

國王正式批准　英國宣布1400年史上首位「女性大主教」出任

屏東市公所中秋燈飾爆紅　不肖份子假冒公所臉書詐騙

機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

快訊／國民黨黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮災區救災

營養師：烤肉別只吃肉！ 搭配「5種蔬果」提升代謝力

貝佐斯認「AI正泡沫化」！6人公司拿數十億　但他喊話：技術是真的

PRX止步四強淚灑賽後訪　PatMen自責：有時候事情總不盡人意

【10年後再犯】48歲男苗栗隨機殺人！ 移送地檢不發一語

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

吳寶春是投機份子！　前所長揭內幕

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

更多熱門

相關新聞

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

花蓮光復鄉近日因馬太鞍溪溢流爆發嚴重洪災，「鏟子超人」志工和國軍部隊陸續進入災區，積極協助當地清理工作。受災情影響，國民黨主席候選人羅智強、郝龍斌也向《黨主席大辯論》主辦單位請假，親自前往花蓮慰問並參與救災。

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

鏟子超人尿液變咖啡色　醫：腎臟恢復不一定沒傷

鏟子超人尿液變咖啡色　醫：腎臟恢復不一定沒傷

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

提國賠要在2年內！律師給災民建議

提國賠要在2年內！律師給災民建議

關鍵字：

花蓮馬太鞍溪災民縣府徐榛蔚

讀者迴響

熱門新聞

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

Rosé合照被卡掉！《ELLE UK》道歉仍被罵爆

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面