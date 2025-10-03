　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／隨機砍人兇煞上銬正面曝 鬼扯「沒吃藥控制病情」才失控

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市邱姓男子當街隨機刺傷3人驚悚案，邱嫌被捕後徹夜不發一語，直到今（3）日上午才開口，卻對行兇過程避重就輕，僅辯稱：最近沒有吃精神科的藥控制病情，才會行為失控行兇。警方預計下午依殺人未遂罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，警方也以嫌犯惡行重大、有反覆實施犯罪事實，將建請檢察官聲請羈押。

▲苗栗市邱姓男子隨機砍人案，警方今上午押解返家清查證物，中午移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市邱姓男子隨機砍人案，警方今上午押解返家清查證物，中午移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據指出，邱嫌兇嫌昨下午被壓制逮捕後，在派出所因被上手銬才大吼大叫，對警方的所有訊問，都充耳不聞、閉嘴不回應，雙胞胎弟弟晚上送便當時，兄弟也沒有互動，疼愛邱嫌的么姊也尚未探視，直到今天上午，邱嫌態度逐漸軟化，鬆口坦承犯案，辯稱最近沒有服用精神科藥物，才會無法控制行為和情緒犯案，警方也押解嫌犯返家清查犯罪物證。

▲苗栗市邱姓男子隨機砍人案，警方今上午押解返家清查證物，中午移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱嫌中午自派出所移送到苗栗警分局偵查隊複訊，檢方指示下午2時前需解送到地檢署，警方將以嫌犯犯罪嫌疑重大、有反覆實施同一罪行事實，依殺人未遂罪嫌移送檢方、建議聲請羈押。據指出，警方至今尚未找到邱嫌前往精神科就診紀錄，未也在嫌犯身上和住家查獲毒品和精神科藥品，將擴大調閱健保署就診紀錄，釐清是否有外地就醫紀錄。

▲苗栗市邱姓男子隨機砍人案，警方今上午押解返家清查證物，中午移送到分局時不發一語。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，邱嫌昨下午預先在住家用黑色膠帶，將犯案水果尖刀纏在左手腕上，騎機車在住家社寮街週遭尋覓犯案對象，先在10年前犯案的同一間超商後方，劃傷徐姓女童後，徐負傷躲進超商，林姓鐵工見狀垂詢，正要打電話報案時，邱嫌自背後猛刺林男背部1刀，接著再朝右胸口刺1刀，接著再猛刺丁姓女童1刀後逃回住家。

