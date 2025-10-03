家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣　滿額送周邊粉紅杯

▲「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」家樂福透露到貨時間。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

韓國女團BLACKPINK 的粉絲BLINK注意了！先前公布就造成轟動的「BLACKPINK X ASAHI SUPER DRY」聯名啤酒，家樂福宣布開賣時間，首批200箱將於10月5日在量販店搶先到貨開賣，罐身印有4位成員照片。另外，粉絲關注搶收的「粉紅冷飲杯」，預計10月17日起購買滿399元就送，數量7200個，送完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲「ASAHI SUPER DRY BLACKPINK 聯名啤酒」350ml，4入組，為家樂福獨家規格。（圖／業者提供）

「BLACKPINK」4位團員Jennie、Rosé 、Lisa、Jisoo首度合體代言，家樂福率先推出「ASAHI SUPER DRY BLACKPINK 聯名啤酒」350ml，一組共4罐，售價249元。此規格為家樂福獨家，罐身印有4位BLACKPINK團員閨蜜照，首批200箱將於10月5日先行在家樂福量販店到貨開賣，10月9日起在全台家樂福量販及超市店都買得到。

另外，引發粉絲關注的限量「BLACKPINK粉紅冷飲杯」，將於10月17日起，在家樂福購買Asahi全系列啤酒（不含飲料），單筆滿399元就可獲得，全台獨家限量7200杯，贈完為止，也是目前贈品數量最多的通路。

▼周邊「粉紅冷飲杯」7200個在10月17日後滿額送。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也推出「Asahi x BLACKPINK」聯名啤酒組售價359元，即日起至10月28日開放預購，約5日內原店取貨，內含「Asahi Super Dry X BLACKPINK」500ml 4罐、「Asahi x BLACKPINK 貼紙」2張、「Asahi冷水壺」1個，冷水壺容量600ml，有粉紅、灰色2種顏色，隨機出貨。

