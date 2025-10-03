　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣　滿額送周邊粉紅杯

▲▼「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

▲「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」家樂福透露到貨時間。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

韓國女團BLACKPINK 的粉絲BLINK注意了！先前公布就造成轟動的「BLACKPINK X ASAHI SUPER DRY」聯名啤酒，家樂福宣布開賣時間，首批200箱將於10月5日在量販店搶先到貨開賣，罐身印有4位成員照片。另外，粉絲關注搶收的「粉紅冷飲杯」，預計10月17日起購買滿399元就送，數量7200個，送完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

▲「ASAHI SUPER DRY BLACKPINK 聯名啤酒」350ml，4入組，為家樂福獨家規格。（圖／業者提供）

「BLACKPINK」4位團員Jennie、Rosé 、Lisa、Jisoo首度合體代言，家樂福率先推出「ASAHI SUPER DRY BLACKPINK 聯名啤酒」350ml，一組共4罐，售價249元。此規格為家樂福獨家，罐身印有4位BLACKPINK團員閨蜜照，首批200箱將於10月5日先行在家樂福量販店到貨開賣，10月9日起在全台家樂福量販及超市店都買得到。

另外，引發粉絲關注的限量「BLACKPINK粉紅冷飲杯」，將於10月17日起，在家樂福購買Asahi全系列啤酒（不含飲料），單筆滿399元就可獲得，全台獨家限量7200杯，贈完為止，也是目前贈品數量最多的通路。

▼周邊「粉紅冷飲杯」7200個在10月17日後滿額送。（圖／業者提供）

▲▼「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN也推出「Asahi x BLACKPINK」聯名啤酒組售價359元，即日起至10月28日開放預購，約5日內原店取貨，內含「Asahi Super Dry X BLACKPINK」500ml 4罐、「Asahi x BLACKPINK 貼紙」2張、「Asahi冷水壺」1個，冷水壺容量600ml，有粉紅、灰色2種顏色，隨機出貨。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林志傑引退賽正式公布　韓籍三本柱應援
快訊／路人闖軌遭自強號撞死！列車延誤
78歲阿伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」　找不到特戰老友留下來救災
中秋連假「3縣市」訂房最滿！人氣旅遊地揭曉
陳芳語比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光
親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大
背後偷襲扯頭髮！隨機砍人第一現場畫面曝　女童驚恐狂奔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

百貨週年慶x iPhone換機雙消費強檔　星展祭最強刷卡攻略賺萬元回饋

【廣編】Nespresso再掀「白日咖啡派對」新浪潮！國際咖啡日、週年慶雙重慶　人氣咖啡機3,300元起

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣　滿額送周邊粉紅杯

繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店！有超萌招牌　周邊滿額送好禮

Uber Eats「10月限定優惠」出爐　珍煮丹、拿坡里買1送1

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

全聯日用品「買1送1」、小小兵周邊換購！愛買推康寧餐具21折起

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠　限定門市導入AI智能現萃茶機

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

百貨週年慶x iPhone換機雙消費強檔　星展祭最強刷卡攻略賺萬元回饋

【廣編】Nespresso再掀「白日咖啡派對」新浪潮！國際咖啡日、週年慶雙重慶　人氣咖啡機3,300元起

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣　滿額送周邊粉紅杯

繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店！有超萌招牌　周邊滿額送好禮

Uber Eats「10月限定優惠」出爐　珍煮丹、拿坡里買1送1

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

全聯日用品「買1送1」、小小兵周邊換購！愛買推康寧餐具21折起

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠　限定門市導入AI智能現萃茶機

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

【廣編】台日百鬼降臨！九族文化村《妖祭：起源》X恐怖電影《泥娃娃》　萬聖節打造沉浸式驚悚體驗

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

台南地檢署觀護佐理員教育訓練　檢察長肯定社會勞動第一線尖兵

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

中國武統台灣　這群人「下場最慘」！外媒曝：無處可逃遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

石崇良揭2方面嚴查代掛號　半年未見成效「部分負擔漲回50%」

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

消費熱門新聞

超商今起咖啡買7送7、買10送10

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店

連假超商「買1送1」優惠懶人包

全家買鮮奶送「擠奶神器」網笑翻

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

全聯日用品「買1送1」　愛買推康寧餐具21折起

7-11新推素食新品、全家聯名金色三麥

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣

麥當勞「TinyTAN盲盒公仔」10/8開賣

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

繼光香香雞聯名養肌餐限時上市

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

Uber Eats10月限定優惠出爐

更多熱門

相關新聞

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看

南韓大勢女團BLACKPINK將於10月中旬到高雄世運主場館合體開唱，其中成員ROSÉ的快閃店搶先登陸高雄，明（3）日起將於SKM Park Outlets登場，《ETtoday新聞雲》帶您搶先觀賞主視覺。

Rosé遭英雜誌切掉「又疑被她打黑」

Rosé遭英雜誌切掉「又疑被她打黑」

秋日超Chill！BLACKPINK、朴寶劍、楊紫北捷打卡攻略

秋日超Chill！BLACKPINK、朴寶劍、楊紫北捷打卡攻略

「28年竹北家樂福」10月底掰了　網嘆：真該好好整理

「28年竹北家樂福」10月底掰了　網嘆：真該好好整理

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

關鍵字：

BLACKPINKASAHI SUPER DRY家樂福

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面