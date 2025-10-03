隨機砍人2童受傷引恐慌！家長急向安親班請假　縣長赴校安慰學童

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市邱姓毒品列管男子當街隨機刺殺案，引發舉國震驚，苗栗縣立即啟動護童專案，縣長鍾東錦今（3）天一早現身2名被刺傷女學童就讀的國小，希望安撫家長、社會恐慌情緒，但仍有許多家長被嚇壞，一早親自送孩子上學，也緊急向安親班請假，由自己或家人親自接送。

▲苗栗市隨機刺傷路人案，苗栗縣長鍾東錦今天啟動護童專案，安排社會不安情緒，呼籲修法彌補社會安全網。（圖／記者楊永盛攝，下同）

苗栗市邱姓男子（48歲）在2015年底，疑似毒品引發精神和情緒不穩，持大剪刀在苗栗市中正路、建中街路口的統一超商，刺傷多人後被熱心民眾和警力制伏，邱男服刑8年多後，今年3月才出獄返家，不料10月2日下午，又在住家附近、同一間超商前，陸續刺傷1名男子、2名建功國小下課女學童，引發社會恐慌。

苗栗縣長鍾東錦今天一早啟動「護童專案」，率苗栗市長余文忠、教育處長葉芯慧、警察局長王森瑒和多位民代，在2女童就讀的建功國小校門口關懷學童，希望安撫學童和家長的不安情緒，並肯定安親班黃姓女老師，危害時刻奮不顧身，保護多名學童，近日再安排表揚。

不過，案發現場的上苗里長周文正說，由於邱嫌隨機當街刺傷學童，造成家長緊張，不少家長今天已向安親班請假，改由親人接送。

鍾東錦說，針對邱嫌此暴力傾向的受刑人返鄉後，政府和社會如何接納、營造過渡期安撫情緒，需靠專家研討更好方案應對，建議修訂相關法條、補足警力，建構更安全的社會安全網絡。他說，重傷的丁姓女童慶幸手術後已轉危為安，指示警方加強鬧區護童專案，結合民力在上下學期間，加強巡邏密度。