民生消費

7-11全台首間「短尾矮袋鼠」主題店！有超萌招牌　周邊滿額送好禮

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾矮袋鼠」主題店，還有超齊全限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾矮袋鼠」主題店，將於今（3日）下午3點在台北「開源門市」開幕，以療癒畫風打造門市風格，除了有超萌招牌、店裝設計，還有主題櫃限定周邊，開幕期間在指定櫃消費滿額還送好禮。

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店。（圖／業者提供）

▲「DINOTAENG短尾矮袋鼠」主題店，超可愛角色在門口迎賓。（圖／業者提供）

7-11「DINOTAENG短尾矮袋鼠」主題店，以「QUOKKA」為主角，打造出Marshville 可愛的世界，描繪住在村莊的居民們發生的日常生活故事，同時有BOBO和MARSH等好友，賦予DINOTAENG生命力與活力；除了角色在門口迎賓，各區從白天到黑夜都有不同經典畫面，療癒插畫風格傳遞正能量。

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「DINOTAENG短尾矮袋鼠」主題店，以療癒插畫風格傳遞正能量。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN曾推出「DINOTAENG」的全新主題周邊，引發粉絲搶購秒殺，如今在「開源門市」DINOTAENG 主題店，門市各區都有專屬主題櫃，還販售多樣超齊全「DINOTAENG」特色周邊，開幕期間於OPEN!PLAZA專櫃、主題櫃，消費滿200元與500元，就可獲得精品好禮一個。

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼還有超齊全專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

特色周邊包括「DINOTAENG 雙層玻璃杯」兩款，售價349元，文具控可收「DINOTAENG A5筆記本」兩款造型售價149元、「DINOTAENG 線圈筆記本」189元、「2026 DINOTAENG造型桌曆」售價179元、「呆萌町 光敏連續印章盲盒」65元、「呆萌町轉印水晶貼紙」79元。

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN「DINOTAENG短尾矮袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店，還有專屬限定周邊。（圖／記者林育綾攝）

配件方面「DINOTAENG伸縮吊飾」有QUOKKA和BOBO造型，售價159元；「DINOTAENG絨毛飲料袋」3款造型，售價209元。其他還有「DINOTAENG 帆布袋」349元、「DINOTAENG 造型存錢筒」899元、「DINOTAENG可愛萬用包」168元。

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN 全台首間「DINOTAENG短尾矮袋鼠」主題店開幕。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN 推出全台首間「DINOTAENG短尾袋鼠」主題店。（圖／業者提供）

另外，響應10月4日世界動物日，10月1日起至10月6日限時6天，全台販售寵物商品之門市，推出寶多福犬乾糧皮毛保健配方 600g「買1送1」、指定人氣罐罐零食同品牌任選「買2送1」、包含CIAO 肉泥、汪喵星球凍乾零食嫩雞丁&丁香魚、Sheba &偉嘉罐罐罐，即日起至「10月14日」，西莎餐盒更推出會員加價購30元（原價49元），買越多省越多。

★全家

全家近來推出袖珍版「全家店鋪立體造型積木」，即日起購買FamiCollection全品項飲料，除了有「2件8折，3件77折」優惠，滿3件還可加價59元，就能將店鋪立體造型積木帶回家，積木收藏控可把握機會。

▲▼全家推出療癒周邊，買鮮奶滿額送「造型牛奶嘴蓋」，買指定飲料3件可加購「全家店舖積木」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家推出「店鋪立體造型積木」。（圖／業者提供）

全家表示，FamiCollection 近來也推出3款新品「西芹綜合蔬果汁」、「蜂蜜黑木耳露」、「菊花柚香果茶」，特別瞄準想喝飲料，又怕造成身體負擔的健康族群，採用HPP冷高壓殺菌與保鮮技術，保持天然食材的營養及原味，減少不必要的人工添加物，新品皆獲得Clean Label潔淨標章驗證。

7-11 開源門市「DINOTAENG短尾矮袋鼠」
地址：台北市信義區松山路136-138號
開幕：2025年10月4日（10月3日下午3點搶先營業

10/02 全台詐欺最新數據

相關新聞

隨機砍人2童受傷引恐慌！家長急向安親班請假

隨機砍人2童受傷引恐慌！家長急向安親班請假

苗栗市邱姓毒品列管男子當街隨機刺殺案，引發舉國震驚，苗栗縣立即啟動護童專案，縣長鍾東錦今（3）天一早現身2名被刺傷女學童就讀的國小，希望安撫家長、社會恐慌情緒，但仍有許多家長被嚇壞，一早親自送孩子上學，也緊急向安親班請假，由自己或家人親自接送。

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

連假超商「買1送1」優惠懶人包

連假超商「買1送1」優惠懶人包

7-11新推素食新品、全家聯名金色三麥

7-11新推素食新品、全家聯名金色三麥

超商今起咖啡買7送7、買10送10

超商今起咖啡買7送7、買10送10

短尾矮袋鼠DINOTAENG7-11開源門市

