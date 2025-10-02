　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠　限定門市導入AI智能現萃茶機

▲▼7-ELEVEN積極擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」茶飲品牌，更率先導入「AI智能現萃茶機」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN將推出「輕乳茶系列」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻茶飲商機，7-ELEVEN積極擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」茶飲品牌，如今已成功布局破500店，更在限定門市率先導入「AI智能現萃茶機」。此外限定門市全新推出「輕乳茶系列」，即日起至10月28日「任2杯120元」優惠，每組再加贈OPENPOINT點數20點。

7-ELEVEN 自2020年即打破傳統沖煮茶葉思維，自主開發「原葉單杯萃茶機」並取得相關專利，承襲咖啡機出杯原理基礎，以新鮮原葉研磨沖泡，提供現點現萃、品質穩定好茶，目前已有3000家門市導入「CITY TEA現萃茶」，滿足消費者24小時都能喝茶需求。

此外「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」手搖飲品牌展店突破500店，帶動單店現作飲品業績成長3成。其中今年6月開幕旗艦店業績，更較一般店中店高出5倍。

▲▼7-ELEVEN積極擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」茶飲品牌，更率先導入「AI智能現萃茶機」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN在限定5間門市導入「AI智能現萃茶機」。（圖／業者提供）

為進一步創造更多體驗，7-ELEVEN 在今年4月在限定門市導入「AI智能現萃茶機」，整合「原葉單杯萃茶機」與10道不同風味原料為一體，透過萃取技術並搭配自動化製冰機、QR CODE出單機及SOP優化，達到智慧標準化快速出杯及多元飲品組合。
 
7-ELEVEN指出，「AI 智能現萃茶機」設計符合超商坪效需求，透過自動化精準萃取，確保每一杯手搖飲風味一致，展現AI製茶精準演繹與便利享受價值。不僅標準化純茶品質，還能靈活變化多元風味，涵蓋純茶、果茶、乳茶等近20款品項，保留「隨時手搖自由」特色，同時兼顧「客製化」調整糖度、冰量，目前已在5家門市導入測試。

▲▼7-ELEVEN積極擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」茶飲品牌，更率先導入「AI智能現萃茶機」。（圖／業者提供）

▲▼「AI智能現萃茶機」一鍵完成AI製茶。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN積極擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」茶飲品牌，更率先導入「AI智能現萃茶機」。（圖／業者提供）
 
為了歡慶「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」達成500店，即日起限定門市全新推出「輕乳茶系列」，真茶原葉現萃，減少甜膩感，讓茶香與茶味成為主角，分層風味體驗，入口先是茶香再感受茶味，最後留下回甘，奶香輕盈絲滑，清爽不膩口。

▲▼7-ELEVEN積極擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」茶飲品牌，更率先導入「AI智能現萃茶機」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN即日起限定門市全新推出「輕乳茶系列」。（圖／業者提供）

包括「冰琥珀小葉輕乳茶」、「冰梔子花輕乳茶」、「冰烏龍輕乳茶」、「冰茶王焙火烏龍輕乳茶」皆為特大杯原價65元，即日起至10月28日活動期間享「任2杯120元優惠」，每組再加贈OPENPOINT點數20點。

AI智能現萃茶機門市則有「茉梔輕乳茶」售價70元、「蜂蜜伯爵輕乳茶」售價65元，即日起至10月28日「任2杯120元優惠」，每組再加贈OPENPOINT點數20點。

「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」門市地址查詢：https://emap.pcsc.com.tw/

★全家

全家自有品牌FamiCollection飲品，近來推出3款新品「西芹綜合蔬果汁」、「蜂蜜黑木耳露」、「菊花柚香果茶」，特別瞄準想喝飲料，又怕造成身體負擔的健康族群，採用HPP冷高壓殺菌與保鮮技術，保持天然食材的營養及原味，減少不必要的人工添加物，新品皆獲得Clean Label潔淨標章驗證。

▲全家推出新品茶飲，買3件還可加購「全家店舖積木」。（圖／記者林育綾攝）

即日起購買FamiCollection全品項飲料，有「2件8折，3件77折」優惠，此外滿3件還可加價59元，還能將可愛袖珍版「全家店鋪立體造型積木」帶回家。

全家高層也透露，看好手搖茶飲商機，也即將推出全新開發飲料機，讓茶飲在品質、口味、製作速度都全面升級，價格也更親民，並標榜設備會是「市面上前所未見」。

★萊爾富

萊爾富創便利商店通路之先，推出現打「果C果昔」人氣高漲，被網友大贊喝了像是「秒回日本」，更以時下年輕人最愛的諧音哏為不同口味果汁命名，像是「莓完莓了」、「鳳梨芭樂」、「曖昧打翻了」。

▲▼萊爾富即日起至10月28日，指定果昔享「2杯99元」優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富即日起至10月28日，指定果昔享「2杯99元」優惠。（圖／業者提供）

即日起至10月28日，購買指定果昔享「2杯99元」優惠，每購買1杯即可蓋1章，蓋滿12章就能再「免費享用指定口味果昔一杯」，果昔控可把握機會手刀衝。

▼集滿12章還可再免費喝果昔一杯。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富即日起至10月28日，指定果昔享「2杯99元」優惠。（圖／業者提供）

