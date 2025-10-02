　
民生消費

全聯日用品「買1送1」、小小兵周邊換購！愛買推康寧餐具21折起

▲▼全聯、大全聯、愛買量販換購。（圖／業者提供）

▲「全聯生活節」多款日用品下殺，滿額再現折。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

看準連假採買商機，全聯、大全聯即日起至10月底推出「全聯生活節」，針對個人清潔、頭髮護理、美妝保養與保健品，祭出「買1送1、第2件5折」等優惠，同步還有「日用品積分樂」可換購5款實用小小兵周邊；「印花換購」則攜手德國百年水晶工藝品牌 Nachtmann，8款質感餐具最低17折起。

★全聯

全聯、大全聯即日起至10月30日推出「全聯生活節」，個人清潔、美妝保養、保健品等商品，祭出「買1送1、第2件5折」優惠。每逢六、日、一（10月11日至13日除外），持福利卡購買全店日用品、寵物食品、功能性保健品，全聯「單筆滿1000元，現折100元」；大全聯則贈100元折價券，再加碼，家庭洗劑單筆滿399元現折40元，個人保養、洗髮沐浴、口腔保健，單筆滿599元現折50元。

美妝與洗護部分，「IngreLux髮之鑰健髮洗髮精510g」特價499元，買1送1，平均249元；「美吾髮漢芳染護髮染髮霜」單盒468元，買1送1，平均234元；「刷樂全效護理漱口水」149元買1送1，平均一瓶75元；「德恩奈夜用牙膏(126g)」單支特價199，買1送1，平均一支100元。肌膚保養則有「專科極輕透保濕面膜單盒」347元，買1送1，平均174元。更多買1送1優惠可至「買1送1大集合」查詢。

保健品方面，全聯主推挺立樂活高鈣強力錠95錠948元、加仕沛葡萄糖胺PX錠120錠999元買1送1、善存舒眠益生菌膠囊30粒849元。大全聯則有挺立關鍵迷你錠30錠2瓶1,698元（平均849元）、銀寶善存50+綜合維他命969元、三多高純度魚油膠囊60粒688元。

●小小兵周邊換購

▲▼全聯、大全聯、愛買量販換購。（圖／業者提供）

▲全聯推出小小兵5款周邊換購。（圖／業者提供）

全聯首度與全球超人氣角色「小小兵」合作，推出「日用品積分樂」，即日起至12月18日於全聯、大全聯門市開跑。凡持福利卡購買日用品（不含報紙雜誌、軍用品、家電、預購、代收代售、儲值、禮券等），單筆每滿100元可累積1點積分，集滿2點或6點，即可加價換購指定商品，換購期限至2026年1月8日。

此波小小兵實用周邊共推出5款，涵蓋居家、收納、出遊需求，最低199元即可入手。包括「羊羔絨防滑地墊」199元起、「折疊收納箱」249元起、「圓筒萬用儲物籃」249元起、「透明自動直傘」199元起、「連帽U型變形玩具頸枕」299元起。

●印花換購精品餐具

▲▼全聯、大全聯、愛買量販換購。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯同步推出「德國百年水晶工藝品牌Nachtmann」餐具換購。（圖／業者提供）

全聯即日起至2026年1月15日（換購至1月22日），首度攜手德國百年水晶工藝品牌Nachtmann，推出「印花換購」與「福利點超值預購」。Nachtmann擁有超過190年歷史，以歐洲製程與精緻工藝聞名，此次帶來8款商品，包括：餐盤、餐碗、深盤、紅酒杯、冷飲杯、水壺等，最低只要17折起即可入手，讓消費者能以親民價格收藏精品級餐桌用品。

此外，全聯也同步推出5款福利點限量預購商品，如「貴族威士忌杯兩入組」、「曼波沙拉缽25cm」、「金魚盤38cm」等，點數加價即可宅配到府。從日常餐碗到宴客酒杯，件件展現水晶的晶瑩質感與收藏價值。全聯指出，餐廚用品長期是集點換購的熱門項目，此波合作將再掀「精品餐桌美學」風潮。

★愛買量販

愛買迎接10月連假，10月4日至10月6日推出APP會員專屬滿額回饋，單筆滿2000元，即可享9折現金抵用券，每位會員限回饋2次，單次最高300元。

▲▼全聯、大全聯、愛買量販換購。（圖／業者提供）

▲愛買量販消費滿額9折。（圖／業者提供）

愛買同步也攜手美國百年品牌「康寧餐具」推出集點換購活動，最低只要市價的21折起。凡單筆消費滿200元，即可獲得1枚電子印花，集滿印花搭配加價即可換購，包括：鋅light輕瓷保溫保冰隨行杯、不鏽鋼保鮮盒三入組；以及市價3880元的康寧「經典透明鍋」，10枚印花加上990元就可帶回家。

今年愛買主打「邊購物邊省錢、邊集點邊換購」，透過會員優惠提供現金回饋，也讓消費者以更划算的價格，帶回高質感餐具，滿足連假採買、日常使用與廚房升級的需求。

▲▼全聯、大全聯、愛買量販換購。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販「康寧餐具」集點換購，最低市價21折起。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大全聯、愛買量販換購。（圖／業者提供）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

