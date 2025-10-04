2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

▲趙怡翔辦公室執行長劉品妡，未來規劃投入選戰。（圖／劉品妡臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員共61席，在5人轉任立委、趙怡翔轉任國安會副祕書長後，出缺多達8席、歷屆最多，除藍白陣營陸續有新人表態，綠營同樣初選爆炸，除新人露頭外，也有曾經參選甚至當選立委的大咖回鍋，各選區市議員初選激烈，不少人摩拳擦掌規劃布局。

北市61席議員，國民黨李彥秀、徐巧芯、王鴻薇及民進黨王世堅、吳沛憶轉戰立委成功，民進黨議員許家蓓病逝，無黨籍議員陳政忠解職，又有趙怡翔請辭議員轉任國安會副祕，出缺多達8席，其中最多的是松信區，有3席空缺，2席藍營、1席綠營。

綠營部分，松信區有前台北市議員呂瀅瀅，已和英系綠委王世堅成立聯合服務處、湧言會就推出新人刺客郭凡，並和綠委黃捷合掛看板、作家蔡森然也有意爭取。士林北投選區，資深議員陳政忠因炒股案遭解職，女兒、前親民黨立委陳怡潔積極接棒，曾參與民進黨初選失利的紀政姪子紀建漢捲土重來，還有北市黨部執行長陳嘉行動向備受關注。

中山大同部分，綠營王世堅轉戰立委，議員陳怡君因助理費案遭到羈押，多位新人也冒出頭，包含王世堅助理賴俊翰、前民進黨秘書長吳乃仁之子吳怡翰、海委會主委管碧玲女婿林子揚、「牛糞博士」朱政麒、名嘴溫朗東。

▼名嘴溫朗東。（圖／記者劉昌松攝）



內湖南港部分，李彥秀當選立委後，國民黨也有多位新人表達參選意願，綠營部分，綠委高嘉瑜已經表達「2026不會缺席」，若回鍋將為議員選情投入震撼彈，台灣基進也確定推出選過該區立委的吳欣岱參戰，她也正勤跑選區。

至於中正萬華選區，吳沛憶當選立委後，正國會推派曾參選新店立委的張銘佑、康寧祥外甥、台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋，另外前三立記者馬郁雯也有意投入該選區，或力拼松山信義。

▼前三立記者馬郁雯。（圖／翻攝IG）



▼議員擬參選人康家瑋。（圖／記者詹詠琪攝）



大安文山則是兵家必爭之地，趙怡翔轉任國安會副秘書長後，擬栽培辦公室執行長、也是他倫敦大學學妹劉品妡接棒參選，劉已經掛出綠委黃捷、林楚茵女力推薦看板。還有曾代表國民黨參選議員失利的高揚凱帶槍投靠、轉批綠袍，另外上屆落選的陳聖文也有意捲土重來。

▼高揚凱。（圖／記者劉昌松攝）

