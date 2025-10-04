國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

▲國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉越演越熱，中天新聞4日原定舉行黨主席選舉辯論，但候選人羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災，取消出席，主辦單位經協調後，決定取消舉辦。藉此，國民黨18位立委3日深夜發聲明指出，過去總統大選，頂多一到兩場辯論；這次國民黨主席選舉，竟要舉辦六場辯論、八場政見會。這樣的忙碌頻率，救災志工作何感想？請所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情。

立委羅廷瑋在臉書上PO出「中國國民黨立委共同重大呼籲」，請所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情。共同發聲明的立委包含，羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍、李彥秀、徐巧芯、黃建賓、丁學忠、林沛祥、葉元之、陳菁徽、吳宗憲、翁曉玲、林倩綺、黃仁、羅明才、涂權吉、黃健豪、陳玉珍。

羅廷瑋指出，花蓮正面臨重大災難，光復鄉人民死傷慘重、家園毀於一旦。此刻，執政的民進黨不但沒有全心全力投入救災重建，反而用大惡罷式的造謠手段，全面「殺傷」中國國民黨與花蓮縣政府，甚至抹黑國民黨不關心災情。

羅廷瑋問，「我們未來的領導人——黨主席參選人們，此時此刻在做什麼？正在進行前所未有的密集辯論！」過去總統大選，頂多一到兩場辯論；這次國民黨主席選舉，竟要舉辦六場辯論、八場政見會。這樣的忙碌頻率，放在鏟子超人、消防弟兄、所有全力救災的志工眼裡，該作何感想？

羅廷瑋說，國民黨才剛剛以32:0的團結力量，擊退了民進黨發動的大惡罷，贏回台灣人民的尊重。但若因為一場黨主席選舉，讓國民黨看起來與人民日益遙遠，那麼他們的努力將被白白浪費。

羅廷瑋說明，如果連花蓮如此重大的災情，都不能讓黨主席參選人暫停選舉活動、全心全意與災民站在一起，那又如何讓黨員同志與台灣人民相信：你們真能帶領國民黨重新贏回人民的支持，重返執政？因此，他們鄭重呼籲，所有黨主席參選人們，應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民，展現中國國民黨真正與人民同在的決心。

