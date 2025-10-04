被傳退選支持鄭麗文　羅智強要「造謠者」道歉：否則提告求償百萬

▲羅智強。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉競爭激烈，參選人之一的國民黨立委羅智強今（4日）發文指名國民黨中央委員李東成造謠，李直接在群組說「羅智強支持鄭麗文參選黨主席」，羅智強要求李東成24小時內公開道歉，否則將提告。

「造謠羅智強退選者必告，求償100萬元捐花蓮」，羅智強指出，雖然黨主席選舉，他堅持君子之爭，但不等於他會縱容造謠，「我最痛恨的，就是民進黨式的造謠」。

羅智強在臉書上PO出一張群組截圖照片，裡面寫到「恭喜麗文姐姐，國民黨黨主席選舉的棄保效應儼然形成，3號羅智強更公開發表：推薦支持5號鄭麗文擔任黨主席，並宣告不參加本週末辯論」，等言論。

羅智強說，請李東成24小時內公開道歉，並在造謠的群組內道歉，否則提告。再有造謠「羅智強退選、推薦或退選禮讓鄭麗文或其他候選人」者，一律提告，並求償100萬元，全數捐花蓮災區。國民黨是一個光明磊落的政黨，不需要為了選黨主席，去學民進黨的奧步。

羅智強呼籲各候選人，約束支持自己的支持者，不要用造謠別人退選的手段攻擊其他候選人。要贏，就光明正大的贏，否則，如何讓人相信，你是一個可以領導國民黨、團結國民黨的候選人？

羅智強提到，他昨天說的非常清楚，他再說一次：他雖然現階段民調落後鄭麗文，但他會在兩週內，和他的支持者們一起創造逆轉勝，超越鄭麗文和其他候選人，贏得黨主席的勝利，就和我過去多次選舉一樣，一開始民調落後，依然在支持者的總動員之下，最後創造奇蹟逆轉勝，只要他的120萬粉絲動起來，沒有不能逆轉的困境。請支持羅智強的朋友，大家動起來，幫我在群組裡廣傳不要讓謠言，傷害中國國民黨。

▼國民黨員在群組傳羅智強退選黨主席 。（圖／翻攝國民黨立委羅智強臉書）