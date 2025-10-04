　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被傳退選支持鄭麗文　羅智強要「造謠者」道歉：否則提告求償百萬

▲羅智強出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉競爭激烈，參選人之一的國民黨立委羅智強今（4日）發文指名國民黨中央委員李東成造謠，李直接在群組說「羅智強支持鄭麗文參選黨主席」，羅智強要求李東成24小時內公開道歉，否則將提告。

「造謠羅智強退選者必告，求償100萬元捐花蓮」，羅智強指出，雖然黨主席選舉，他堅持君子之爭，但不等於他會縱容造謠，「我最痛恨的，就是民進黨式的造謠」。

羅智強在臉書上PO出一張群組截圖照片，裡面寫到「恭喜麗文姐姐，國民黨黨主席選舉的棄保效應儼然形成，3號羅智強更公開發表：推薦支持5號鄭麗文擔任黨主席，並宣告不參加本週末辯論」，等言論。

羅智強說，請李東成24小時內公開道歉，並在造謠的群組內道歉，否則提告。再有造謠「羅智強退選、推薦或退選禮讓鄭麗文或其他候選人」者，一律提告，並求償100萬元，全數捐花蓮災區。國民黨是一個光明磊落的政黨，不需要為了選黨主席，去學民進黨的奧步。

羅智強呼籲各候選人，約束支持自己的支持者，不要用造謠別人退選的手段攻擊其他候選人。要贏，就光明正大的贏，否則，如何讓人相信，你是一個可以領導國民黨、團結國民黨的候選人？

羅智強提到，他昨天說的非常清楚，他再說一次：他雖然現階段民調落後鄭麗文，但他會在兩週內，和他的支持者們一起創造逆轉勝，超越鄭麗文和其他候選人，贏得黨主席的勝利，就和我過去多次選舉一樣，一開始民調落後，依然在支持者的總動員之下，最後創造奇蹟逆轉勝，只要他的120萬粉絲動起來，沒有不能逆轉的困境。請支持羅智強的朋友，大家動起來，幫我在群組裡廣傳不要讓謠言，傷害中國國民黨。

▼國民黨員在群組傳羅智強退選黨主席 。（圖／翻攝國民黨立委羅智強臉書）

▲▼ 國民黨員在群組傳羅智強退選黨主席 。（圖／翻攝國民黨立委羅智強臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2公噸黑心豬大腸流竄全台　蒼蠅到處飛！屠宰場畫面曝
國民黨主席辯論會太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力救災
多人收到「教召動員令」！　竟是花蓮縣府誤發
台中1400萬「龐德戰車」撞3車成廢鐵！　超慘畫面曝
快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝
被嗆「跟李多慧一樣素顏不露奶」！　祈錦鈅PO近拍照：跟我道歉
快訊／16歲無照猴半夜騎山路！　飛墜70米深谷
非法賣保險吸金破1.5億！　董事長羈押禁見
救災最難1事「體育生都受不了」：結束直接昏睡過去！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026三指標區考驗協調機制

幕後／備戰2026！綠營刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

多位民眾收到「教召動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

相擁鄭麗文！黃敏惠盼國民黨「世代接棒」　籲扮好「桶箍角色」

2026議員點將／民眾黨北市力拼6區全上　「沒母雞」藍白競合成關鍵

被傳退選支持鄭麗文　羅智強要「造謠者」道歉：否則提告求償百萬

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

2026議員點將／北市10席缺額一級戰區！　藍營參選爆松信新人搶破頭

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨發言人嗆「腦袋有洞」：真噁心

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026三指標區考驗協調機制

幕後／備戰2026！綠營刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

多位民眾收到「教召動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

相擁鄭麗文！黃敏惠盼國民黨「世代接棒」　籲扮好「桶箍角色」

2026議員點將／民眾黨北市力拼6區全上　「沒母雞」藍白競合成關鍵

被傳退選支持鄭麗文　羅智強要「造謠者」道歉：否則提告求償百萬

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

2026議員點將／北市10席缺額一級戰區！　藍營參選爆松信新人搶破頭

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨發言人嗆「腦袋有洞」：真噁心

小米汽車「自己開走」　調查結果：收到手機泊車指令

快訊／家庭口角變血案！新店弟持菜刀砍姊　頸部狂冒血急送醫

高中生搭公車伸腳「當人肉車輪擋」護輪椅老翁！　暖舉照片感動5.4萬人

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

2公噸黑心豬大腸流竄全台　蒼蠅到處飛！加工屠宰場超噁畫面曝

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026三指標區考驗協調機制

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

全台速食店中秋優惠懶人包　炸雞桶買1送1、披薩下殺5折

內行人買亞東醫院站　在地房仲指1優勢「永遠不用罰站」

【第一現場曝】背後扯頭髮偷襲！　苗栗女童遭刺驚恐狂奔

政治熱門新聞

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

吳寶春是投機份子！　前所長揭內幕

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

馬太鞍溪恐現二次堰塞湖　中央證實

輝達受制MOU無法覓其他基地　無約路更寬「為何定要T17、18？」

更多熱門

相關新聞

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

花蓮光復救援現場出現不少暖心場面，日前就有許多鏟子超人、志工在協助救災清淤後，一身淤泥的他們在車站前合唱〈島嶼天光〉，也給同伴加油打氣，災民們則是穿著族服深深鞠躬致謝。國民黨發言人李明璇3日則痛批，現場青鳥唱島嶼天光，他們覺得很可恨為什麼傅崐萁沒有把罷免，這麼愛唱島嶼天光、這麼愛跳就放給大家看啊，「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

關鍵字：

鄭麗文羅智強造謠國民黨黨主席

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面