社會 社會焦點 保障人權

偷香油錢失風！男嚇到「捐」200元　認罪又翻供：借打火機

▲雲林一名蔡姓竊嫌到二林鎮宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲雲林一名蔡姓竊嫌到二林鎮宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林縣一名蔡姓男子前往二林鎮一間土地公廟，使用釣魚線竊取香油錢，恰巧被返回廟宇的工作人員撞見。雖然蔡男辯稱只是來借打火機，還投入200元捐款，但監視器畫面與DNA鑑定結果均顯示其涉案，彰化地方法院近日審結，依竊盜未遂罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金。

本案發生於今年3月3日下午1時30分許，蔡男與友人騎乘機車前往位於二林鎮原斗里的土地公廟。廟方工作人員當天返回廟內時發現兩名男子行為異常，其中蔡男在香爐前手持整把香胡亂插放，見人到來即匆忙離開。

覺察有異立即通知廟方主委與會計，三人共同打開香油錢箱檢查，果然發現箱內有一個由10元硬幣與圓形金屬組合而成的長方形工具，上面還綁有細線，明顯是用來竊取香油錢的器具。

廟方調閱監視器畫面清楚記錄下案發經過：下午1時37分，蔡男手持物品走向廟宇；1時39分，紀員騎車抵達廟埕；1時39分57秒，紀員進入廟內時，蔡男正站在香爐旁；1時40分21秒，蔡男匆忙離開現場。更關鍵的是，警方將查獲的工具送交刑事警察局鑑驗，在上面檢出的男性DNA型別與蔡男完全相符。這些科學證據與監視畫面相互印證，成為法院認定犯罪事實的重要依據。

蔡男在警詢時最初坦承犯行，表示當天確實想用線綁鑰匙「釣看看」香油錢，還因擔心被懷疑，特地投入200元香油錢掩人耳目。但到了偵查階段卻改口否認，辯稱只是到廟裡借打火機，工具非他所有。法官審理後認為，蔡男在警詢筆錄確認無誤後簽名，且其最初自白與客觀事證相符，後續翻供說法僅為卸責之詞，不足採信。

法院審理發現，蔡男曾有竊盜、毒品等多項前科，最近一次於111年6月執行完畢，此次在5年內再犯屬累犯，法官審酌蔡男漠視他人財產權益，犯後態度難認良好，但考量未實際造成財產損失，最終判處3個月有期徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

10/01 全台詐欺最新數據

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

偷香油錢失風！男嚇到「捐」200元　認罪又翻供：借打火機

地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手

自投羅網！彰化一名地方媽媽因網路交友誤陷投資陷阱，配合警方將計就計，相約面交60萬元。正當23歲李姓車手前來取款時，當場被埋伏員警制伏，眼尖的員警更發現車內散發K他命臭味，並搜出使用過的K盤，涉嫌毒駕，警詢後依涉洗錢、詐欺、毒品、公共危險等罪嫌送辦。

溫昇豪預告《火神的眼淚》電影版籌備中

彰婦人失蹤近24小時　尋獲時已無氣息

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地

彰化雲林二林香油錢宮廟捐錢打火機竊盜未遂

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

