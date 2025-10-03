遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

中華電信工會今（3日）發聲明指出，近期發生金門陳姓立委介入本公司金門地區員工升遷情事，此舉嚴重損害基層員工的升遷權益與職場公平性。對此，陳玉珍不滿表示，非常多人跟她反應此事，是中華電信工會部分不肖人士利用權勢欺壓、霸凌基層員工，她身為民意代表一定要為基層喉舌，呼籲工會好好去查查。

中華電信工會稍早以「反對立委介入員工升遷 要求公司拒絕外力壓迫」為題，發聲明指出，近期發生金門陳姓立委介入本公司金門地區員工升遷情事，此舉嚴重損害基層員工的升遷權益與職場公平性。強力要求公司，人事升遷須尊重當地主管職權，不受外力介入與干涉。

聲明也提到，本會鄧理事長已強力要求公司，人事升遷須尊重當地主管職權，不受外力介入與干涉，並針對金門地區所屬營運處總經理採取行動，以保護員工權益、維護公司既有體制與公平，確保所有會員的努力和能力，做為升遷的唯一標準。

陳玉珍說，工會之存在，原本是「替天行道、為民喉舌」，應當為基層員工爭取合理權益，成為雪中送炭的力量，而不是仗勢欺人的工具。可惜部分不肖工會幹部，卻「指鹿為馬、上下其手」，濫用權柄，干涉升遷，甚至結黨營私、拉幫結派，嚴重打擊員工士氣。

陳玉珍提到，許多基層員工多次向她陳情，指出若不順從特定幹部意志，即遭暗中打壓、橫加阻撓，升遷無法循正途，形同以權謀私。這種「打人喊救人」的行徑，實為踐踏公平，背離工會初衷。

陳玉珍說，她嚴格監督個案，並督促中華電信公司應依公開、公平、公正的原則，依照年資、積分、績效等正當程序辦理升遷，杜絕任何陽奉陰違、上下其手之不法行徑。

陳玉珍重申，她必定立場堅定、寸步不讓，與最辛苦的基層員工站在一起。凡涉及打壓與不公，她必會拔劍而起、奮力捍衛，讓基層員工安心打拚，不再受制於權力角力。「對金門鄉親、對基層員工承諾：公平正義，不容踐踏！」。

