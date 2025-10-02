　
家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

▲(馬賽克版)校園霸凌,校園暴力,教室,。（圖／AI生成）

▲一名家長指控兒子在校遭霸凌多處受傷，新北教育局表示，已啟動霸凌調查。（圖／AI生成）

記者許敏溶／台北報導

新北市板橋區某國中日前發生學生衝突，事後一名家長在社群媒體PO出照片，指控兒子遭霸凌受傷，校方處置被動且施暴學生仍到校上課。新北市教育局今（2日）表示，此案是雙方學生在打掃時因潑撒水發生衝突，導致該生多處受傷，校方立即將學生送醫，並通報校安及通知家長，事後請雙方家長到校說明，當事人家長已提出檢舉並到警局提告傷害，校方也根據檢舉啟動霸凌調查。

該名家長在社群媒體PO出其兒子受傷照片，可看到其背部、後頸處有多處長條狀紅痕。該名家長表示，好好的小孩送去學校被打成這樣，竟遭受武器攻擊，施暴學生現在還可以天天到校，霸凌事件發生至今，校方仍處於被動階段，縱容包庇施暴方就學，卻罔顧受害者平等受教權。

對此，新北教育局說明，事件發生後，校方即時處理，立即通報與家長溝通；本案發生在9月26日中午，學生雙方在打掃時因潑撒水而發生衝突，一名學生使用掃具攻擊當事人學生導致多處受傷，校方立即協助學生到健康中心處理傷口，並通報校安及通知家長，後續導師及雙方家長陪同受傷學生到醫院治療。

新北教育局進一步表示，校方在9月30日時邀請雙方家長，到校說明事件經過並研商後續處遇，並在會中向家長說明學生霸凌防制相關權益。經過被害學生家長正式提出檢舉，校方將預計本周召開審查小組會議啟動調查，將依法定程序審慎處理，結果並將以書面通知陳情人。

新北教育局表示，目前受傷學生在家休養，由校方安排線上課程確保學生就學權益，受傷學生家長也到警政機關提告傷害。教育局已要求學校針對受傷學生持續給予身心關懷，並同步啟動班級輔導機制，透過安全與尊重教育，協助學生學習正向互動。

10/01 全台詐欺最新數據

426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

