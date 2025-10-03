直播中墜崖！23歲攀岩網紅挑戰「915m峭壁」　命喪優勝美地

▲ 米勒攀岩時不幸墜崖身亡。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國23歲攀岩網紅巴林．米勒（Balin Miller）日前在加州優勝美地國家公園直播攀登酋長岩（El Capitan），過程中卻不幸墜崖身亡，令家屬和眾多粉絲心碎。

《鏡報》報導，米勒1日挑戰這座高達3000英尺（約915公尺）的花崗岩峭壁時發生意外，哥哥迪倫（Dylan Miller）透露，他當時正獨攀一條名為「夢之海」（Sea of Dreams）的2400英尺路線，疑似在完成攀登後準備將裝備拉上來時滑落繩索。

米勒的母親吉拉德莫曼（Jeanine Girard-Moorman）在臉書發文寫道，「我懷著沉重心情告訴大家，我的兒子巴林今天在攀岩意外中過世了。我的心都碎了，不知該如何熬過去。」她形容兒子從小就熱愛攀岩，「他全心全意為了攀岩，從來不是為了金錢和名氣。」

這名年輕的攀岩好手今年6月獨攀阿拉斯加州麥金利山（Mount McKinley）難度極高的斯洛伐克直攀路線（Slovak Direct），花費56小時才完成，因此在國際攀岩界獲得關注。

迪倫說道，「他說攀岩是他最有活力的時候，雖然我是他的哥哥，但他是我的導師，我無法想像沒有他該如何攀岩」，網友也紛紛在社群媒體留言悼念。