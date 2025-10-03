二戰巨型「戰列艦」將復活？　川普：現在的隱形軍艦醜爆了

▲美國尼米茲級航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）。（圖／路透社）

二次世界大戰之前，巨大火砲的戰列艦被認為是海戰致勝關鍵武器，但隨著航空母艦的崛起稱霸，打破當時巨型戰列艦代表國家力量的迷思。有趣的是，美國總統川普（Donald Trump）近日在一場公開演說中提及，美國現在的軍艦看起來不夠堅固，他正在考慮重啟美國海軍戰列艦（battleship）。

綜合外電報導，美國國防部長（戰爭部長）赫格塞斯（Peter Brian Hegseth）日前召集800名將領，於美國海軍陸戰隊匡提科基地（Quantico） 集會聽訓，總統川普也到場發表演說，當場批評現在軍艦外型。他說，「我不喜歡你們造的一些船艦，他們說『喔，這是隱形的』，那不是隱形，一艘醜爆了的船就沒必要說是隱形的。」

川普指出，正在考慮戰列艦的概念，有漂亮的6英寸舷側，採用堅固鋼材，「而不是那種一旦被飛彈擊中就會融化的鋁。」他認為，砲彈造價比飛彈便宜，而戰列艦帶著驅逐艦一同出航，沒有什麼能阻止它們。川普說，「有人會說那是舊技術，當你看到那些火砲的時候，我不覺得那是舊技術。」

▼美國總統川普。（圖／路透）

回顧近代海軍發展史，全球第一艘革命性戰艦是在1906年由英國打造的具龐大身形的無畏號（Dreadnought），艦上挾帶重砲組及厚實的裝甲震驚世界。隨後世界各國便以無畏艦為參考，掀起一波造艦競賽。可以說，二次大戰前巨型戰列艦已成為國家力量的象徵。

但這樣的迷思在第二次世界大戰後便被打破，航空母艦的崛起攜帶著大量艦載機，雖戰機火力不如大型火砲，但火砲的攻擊範圍卻比不上戰機，以日本為例當時建造史上排水量最大的「大和」型戰艦，就在1945年4月7日遭受美軍特遣艦隊大量艦載機的猛烈飽和攻擊，於坊之岬海戰中被擊沉。

回到川普最新的演說內容，事實上美國《國家利益》2019年的一篇專文中就曾提及戰列艦復活的概念。文章說，火力的射程不再是航母艦載機獨有的優勢，現在的反艦導彈可以在數百海里外準確命中艦艇，其射程甚至高於艦載機的航程。

文章認為，像大和艦這種當年顯得荒唐的超級戰艦，現在反而可能還有一席之地。美國海軍長期以來一直在試驗武庫艦（Arsenal ship）的想法，是一個相對於航母來說較小的平台，可裝置多達64具導彈發射器，快速發射大量巡航導彈，而且船艦愈大，武器容量就會愈多。這種船可以重新引入重裝甲，而多數反艦導彈都使用穿甲能力有限的高爆炸彈，因此這種艦艇可能是反介入／區域拒止（A2/AD）的最佳選擇。

▼日本「大和」為集結當時大日本帝國最高的技術而建成，除了史上最大的排水量還配備有最大的46公分主砲。（圖／翻攝自維基百科）