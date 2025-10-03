曾為競選「全裸直播性愛」求斗內！　前美女候選人涉家暴被捕

▲ 佩恩因家暴罪名被捕。（圖／翻攝自Henrico County）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州眾議院前民主黨候選人佩恩（Susanna Gibson Payne）爭議不斷，先前曾因與丈夫進行性愛直播引發軒然大波，近日又傳出因家庭暴力罪名被捕。

《紐約郵報》報導，現年42歲的佩恩因「攻擊和毆打家人」被捕，自首後已經獲釋。她堅稱這起事件是分居中的律師丈夫吉布森（John David Gibson）惡意檢舉所致，並反控吉布森才是騷擾她的人。

佩恩向媒體表示，「自我提出離婚申請後，我分居的丈夫已被逮捕3次。他在今年6月交接子女監護權的過程中，在我保護我們的兒子時攻擊我，之後他便對我提出報復性的刑事訴訟」，警方在事發3個多月後才對她發出輕罪逮捕令，她也隨即自首。

逮捕紀錄顯示，吉布森去年12月曾多次因違反保護令、敲詐勒索及威脅性發言被捕，皆發生在佩恩以「家庭虐待」為由申請保護令的幾天後，而保護令於隔月獲准。

兩人2023年曾在網路平台全裸直播性行為，並要求觀眾付費觀看特定動作。佩恩在至少2支影片中告訴觀眾，她正「為有益的事業募款」，要求觀眾透過平台代幣系統付費，籌措競選經費。

佩恩後來坦承自己「太天真」，對情色產業一無所知，一味相信丈夫說詞，要求讓「少數人」觀看他們的私密行為，而她當時不疑有他，「這是他的幻想，他顯然已經做過所有研究，說這個網站是安全的，想要以安全的方式直播。我做了幾次後告訴他這不適合我，這件事就結束了。」