國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨黨主席選舉各候選人在電視辯論中大談「兩岸路線」，日本學者小笠原欣幸表示，2019年中國國家主席習近平在演講中提到「共同努力謀求國家統一的九二共識」，同時強調一國兩制等於消滅中華民國，以此參照郝龍斌、羅智強、鄭麗文的論述，好像只有郝龍斌試圖面對這個問題。民進黨中國部今（3日）則表示，國民黨候選人的兩岸政策不敢對習近平提出的「不承諾放棄使用武力、實施『一國兩岸台灣方案』」的「習五條」吭聲反對，連被奉為國民黨「神主牌」的「九二共識」內容都不敢面對。

日本學者小笠原欣幸撰文指出，中共眼中的「九二共識」定義就是「一中原則」，更在2019年的「習五條」中被習近平明確定義為「共同努力謀求國家統一」，其中更強調了「等於消滅中華民國」的「一國兩制」。小笠原教授直言，「九二共識」根本沒有「各表」空間，但國民黨主席的候選人們似乎多半不願面對這個「矛盾」。

針對小笠原教授的觀察與媒體報導，民進黨中國部指出，國民黨主席候選人們對於「九二共識」的回應，可以分成3種類型。首先是鄭麗文、羅智強「不敢面對派」：完全不敢面對中共早已把「各表」沒收、只剩「一中」的「國民黨困境」。不是想重回馬英九時期的「死路」，就是學中共「惡人先告狀」地把一切都卸責給別人，總之就是「沒打算解決問題」。

民進黨中國部指出，郝龍斌的「不願嗆中派」：面對習近平親自限縮「九二共識」的定義、把「一國兩制」與「九二共識」連結起來，以及中國不斷用各種手段壓縮台灣的外交空間、公開否定中華民國的存在等惡意作為不敢吭聲，遑論對習近平提出質疑，證明國民黨版本的「對等尊嚴」不僅是鸚鵡學舌，更是通篇謊言。

民進黨中國部表示，最後，張亞中的「唱和中共派」：張亞中說「『九二共識』就是一個中國、就是尋求統一」，聲稱要推動簽署「兩岸和平備忘錄」來推動「和平統一」。小笠原教授直接形容，張亞中的論點「與習近平一樣」。也代表國民黨無視於台灣近九成支持「維持現狀」的主流民意，就是執意要國共「密室協商、共商統一」。

民進黨中國部強調，事實證明，「九二共識」從來都是國民黨用來「自欺欺人」，並配合中共用來「詐騙台灣」的政治工具。當習近平明確定義「九二共識」就是「同屬一中」，就是要用「一國兩制」消滅中華民國，甚至公然將「各表」直接丟進垃圾桶時；國民黨的主席候選人們，仍只剩下「不敢面對、不願嗆中、唱和中共」3種選擇，無論哪一種都只是在配合中共對台灣的統戰滲透與併吞圖謀。

民進黨中國部認為，唯有中國放棄對台灣的文攻武嚇，尊重台灣人民對民主自由的堅持、正視中華民國存在的事實，與台灣合法民選政府早日展開對話，才是真正能改善兩岸關係、建立良性互動的「正解」。也要提醒國民黨，不要繼續用中共餵養的謊言欺騙自己也欺騙台灣社會，早日走出「九二共識」的泥淖與死路，別讓堂堂的「國民黨主席」繼續淪為「共產黨小弟」。