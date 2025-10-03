　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

▲▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨黨主席選舉各候選人在電視辯論中大談「兩岸路線」，日本學者小笠原欣幸表示，2019年中國國家主席習近平在演講中提到「共同努力謀求國家統一的九二共識」，同時強調一國兩制等於消滅中華民國，以此參照郝龍斌、羅智強、鄭麗文的論述，好像只有郝龍斌試圖面對這個問題。民進黨中國部今（3日）則表示，國民黨候選人的兩岸政策不敢對習近平提出的「不承諾放棄使用武力、實施『一國兩岸台灣方案』」的「習五條」吭聲反對，連被奉為國民黨「神主牌」的「九二共識」內容都不敢面對。

日本學者小笠原欣幸撰文指出，中共眼中的「九二共識」定義就是「一中原則」，更在2019年的「習五條」中被習近平明確定義為「共同努力謀求國家統一」，其中更強調了「等於消滅中華民國」的「一國兩制」。小笠原教授直言，「九二共識」根本沒有「各表」空間，但國民黨主席的候選人們似乎多半不願面對這個「矛盾」。

針對小笠原教授的觀察與媒體報導，民進黨中國部指出，國民黨主席候選人們對於「九二共識」的回應，可以分成3種類型。首先是鄭麗文、羅智強「不敢面對派」：完全不敢面對中共早已把「各表」沒收、只剩「一中」的「國民黨困境」。不是想重回馬英九時期的「死路」，就是學中共「惡人先告狀」地把一切都卸責給別人，總之就是「沒打算解決問題」。

民進黨中國部指出，郝龍斌的「不願嗆中派」：面對習近平親自限縮「九二共識」的定義、把「一國兩制」與「九二共識」連結起來，以及中國不斷用各種手段壓縮台灣的外交空間、公開否定中華民國的存在等惡意作為不敢吭聲，遑論對習近平提出質疑，證明國民黨版本的「對等尊嚴」不僅是鸚鵡學舌，更是通篇謊言。

民進黨中國部表示，最後，張亞中的「唱和中共派」：張亞中說「『九二共識』就是一個中國、就是尋求統一」，聲稱要推動簽署「兩岸和平備忘錄」來推動「和平統一」。小笠原教授直接形容，張亞中的論點「與習近平一樣」。也代表國民黨無視於台灣近九成支持「維持現狀」的主流民意，就是執意要國共「密室協商、共商統一」。

民進黨中國部強調，事實證明，「九二共識」從來都是國民黨用來「自欺欺人」，並配合中共用來「詐騙台灣」的政治工具。當習近平明確定義「九二共識」就是「同屬一中」，就是要用「一國兩制」消滅中華民國，甚至公然將「各表」直接丟進垃圾桶時；國民黨的主席候選人們，仍只剩下「不敢面對、不願嗆中、唱和中共」3種選擇，無論哪一種都只是在配合中共對台灣的統戰滲透與併吞圖謀。

民進黨中國部認為，唯有中國放棄對台灣的文攻武嚇，尊重台灣人民對民主自由的堅持、正視中華民國存在的事實，與台灣合法民選政府早日展開對話，才是真正能改善兩岸關係、建立良性互動的「正解」。也要提醒國民黨，不要繼續用中共餵養的謊言欺騙自己也欺騙台灣社會，早日走出「九二共識」的泥淖與死路，別讓堂堂的「國民黨主席」繼續淪為「共產黨小弟」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸十一長假高速太塞了！民眾下車「跳廣場舞、打羽球」
台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億
快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人
陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應
快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是
快訊／三地集團總裁鍾嘉村遭聲押　2000萬交保
台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光
快訊／台中美國學校食物中毒！人數增至32人　童CALL家長求
獨／起底劉香軍老公網軍帝國！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

移民班13期結訓添103名生力軍　吳堂安讚：維護國家安全及移民人權

潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

國民黨主席選舉「九二共識」題　小笠原欣幸：只有郝龍斌試圖面對

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

移民班13期結訓添103名生力軍　吳堂安讚：維護國家安全及移民人權

潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶

兄弟中線都沒人「喊痛」　平野惠一點名許庭綸成長超預期

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫無奈：有的案子單純是壞人行為

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

中秋連假雲林警方啟動交管　西螺大橋封5天、虎尾匝道有管制

士林分署愛心大進擊！戚風蛋糕配AI漫畫　療癒童心中秋夜

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

胡瓜：版權都沒搞定「如何搞定主權呢」

政治熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序：前置作業已經在進行

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

災民穿族服道謝鏟子超人　王婉諭淚崩

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶

即／遭王義川喊告　黃國昌：民進黨蠢貨送頭

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

更多熱門

相關新聞

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

國民黨主席候選人羅智強今（3日）在社群平台透露，明後天的辯論會將請假，因為他今晚就要前往花蓮，傾聽鄉災民們的心聲，羅智強說，即便是總統大選，也只有二場辯論，此刻在花蓮面臨重災，一場黨主席選舉竟舉辦六場辯論、八場政見發表會，真的是太多了，且他已參加了三場電視辯論，已能充分把參選黨主席的理念清楚呈現，現在只想對花蓮說，「我親愛的故鄉花蓮，我回來了！」。

ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

轟藍內鬥內行！　他爆：鄭麗文軍系活動遭電話「道德勸說」卡人潮

轟藍內鬥內行！　他爆：鄭麗文軍系活動遭電話「道德勸說」卡人潮

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

關鍵字：

國民黨兩岸政策九二共識日本學者民進黨

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面