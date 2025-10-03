　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆主席辯論太多場！羅智強明將缺席改去花蓮　聆聽災民重建意見

▲國民黨主席候選人羅智強。（資料照／記者陳家豪攝）

▲國民黨主席候選人羅智強。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席候選人羅智強今（3日）在社群平台透露，明後天的辯論會將請假，因為他今晚就要前往花蓮，傾聽鄉災民們的心聲，羅智強說，即便是總統大選，也只有二場辯論，此刻花蓮面臨重災，一場黨主席選舉竟舉辦六場辯論、八場政見發表會，真的是太多了，且他已參加了三場電視辯論，已能充分把參選黨主席的理念清楚呈現，現在只想對花蓮說，「我親愛的故鄉花蓮，我回來了！」。

羅智強表示，感謝韓國瑜院長用〈愛拚才會贏〉勉勵正在逆風的他，因為有民調指出，鄭麗文民調領先，但他認為，「這是好消息，代表我們可以開創一個逆轉勝的奇蹟」。

羅智強指出，羅智強的「強」，指的是愈挫愈勇的強，羅智強的「強」，指的是逆轉困境的強，不管是台北市議員、桃園市長，乃至於反惡罷，一開始的民調都是輸，但最後都是贏。

羅智強透露，能夠逆轉的原因無它，只要支持者們、120萬的臉書粉絲們動起來，就沒有衝不破的難關，沒有逆轉不了的困境，因為，天知地知大家都知，羅智強一路走來就是忠貞的國民黨員。

羅智強進一步說明，他反對台獨、捍衛中華民國、為同志戰友上刀山火海，一路走來，始終如一，從未改變，所以，只要大家相信他，再落後的民調，也有信心逆轉勝。

然而羅志強強調，不要再操作「羅智強退選，禮讓鄭麗文」的消息，他現在要拚的就是逆轉勝，絕對「參選到底」，鄭麗文只是現在民調贏，但只要支持者團結一心，他就有100分的信心，用2個星期的時間逆轉勝。

羅智強直言，他不會叫大家「棄鄭保羅」、「棄郝保羅」，但也請各方不要再操作「棄羅保鄭」、「棄羅保郝」，大家就是選自己最喜歡的人當黨主席，不必拿棄保嚇人。

此外，羅智強也宣布，他今晚將以書記長的身分代表國民黨立法院黨團，回到自己的故鄉花蓮，一方面親自送上國民黨團對花蓮光復鄉的善款，另一方面，在中秋連假三天，實際到花蓮傾聽鄉親的心聲。

羅智強說，國民黨已提出「樺加沙暨花蓮光復鄉堰塞湖潰壩災害重建條例」，他接下來會把災民的意見，當作立法的依據，務必督促政府，善盡救災重建的義務，所以，他也要向中天和TVBS說聲抱歉，星期六、日的兩場辯論會，只能請假。

