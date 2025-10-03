ET民調／壓倒性領先！　44.5%國民黨員力挺鄭麗文擔任黨主席

▲ETtoday民調雲針對國民黨主席選舉進行民調。（圖／ETtoday民調雲）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，國民黨黨員最支持鄭麗文（44.5%）擔任黨主席，其次依序為羅智強26.6%、郝龍斌18.9%；此外，鄭麗文（45.2%）也是最沒有包袱帶領重返執政的人選，其次為羅智強（24.0%）、郝龍斌（14.3%）。

《ETtoday民調雲》於2025年10月1日至2025年10月2日，針對國民黨黨員進行「國民黨黨主席改選投票意向調查」。在候選人支持度方面，假如明天就是黨主席改選投票日，國民黨黨員最支持鄭麗文（44.5%）擔任黨主席，其次依序為羅智強26.6%、郝龍斌18.9%、張亞中3.3%、卓伯源1.5%、蔡志弘0.2%，另有4.9%無明確表態（尚未決定/不知道/沒意見）。

進一步觀察各候選人喜好度，鄭麗文最受歡迎，喜好度高達74.7%，羅智強喜好度73.8%，緊追在後，其次候選人喜好度依序為郝龍斌（41.5%），張亞中（31.9%）、卓伯源（13.1%）、蔡志弘（7.1%）。

至於候選人看好度，國民黨黨員認為最有可能當選下一任中國國民黨黨主席的候選人為鄭麗文（44.0%），大幅領先其他候選人。郝龍斌（24.3%）與羅智強（21.9%）則分居第二與第三，其餘候選人看好度依序為張亞中（1.4%）、卓伯源（0.7%）、蔡志弘（0.1%），三人占比不到一成。

此外，本次調查亦針對國民黨黨員對於國民黨的看法進行調查。據結果顯示，高達97.8%認為國民黨需要大規模改革。進一步分析黨員認為目前國民黨最嚴重的問題，前三名依序為「年輕族群支持度偏低」（74.2%）、「溝通與媒體操作能力弱」（52.6%）與「老藍男影響政黨形象」（48.7%）。

至於哪位候選人是最沒有包袱可以帶領國民黨重返執政的人選，據調查結果顯示，在國民黨黨員心中，鄭麗文（45.2%）是最沒有包袱帶領重返執政的人選，其次為羅智強（24.0%）、郝龍斌（14.3%）、張亞中（3.7%）、卓伯源（1.0%）、蔡志弘（0.2%），另有3.2%認為以上人選都沒辦法、8.5%未明確表態（不知道/沒意見）。

整體來說，在國民黨黨員心中，目前的國民黨極需改革，尤其是年輕人支持度低、溝通與媒體操作能力弱、老藍男影響政黨形象，需交由中壯世代黨主席帶領重返執政。

該次調查方法ETtoday民調雲以問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫；調查範圍全台22縣市；調查對象：設籍在調查範圍，年滿16歲的國民黨黨員；調查時間：2025年10月1日至2025年10月2日；調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查；樣本規模：回收有效樣本數1,361份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.66%。

樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據111年國民黨主席各地選票人數統計資料，反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源，ETtoday民調雲。

