　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟藍內鬥內行！　他爆：鄭麗文軍系活動遭電話「道德勸說」卡人潮

▲▼ 國民黨主席參選人鄭麗文請益之旅之二復興崗23期年會 季麟連陪同 -鄭麗文，季麟連。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席參選人鄭麗文請益季麟連。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨軍系團體「榮光社會工作基金會」今（3日）舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭麗文與會。前黃復興黨部主委季麟連不滿表示，國民黨內鬥內行，今天這個活動很早就決定舉辦，但「羅姓候選人」、「張姓候選人」今天也有辦活動，所以很多人告訴他，今天來不了，因為接到好幾通「道德勸說」電話，希望他們不要去基金會的活動。

國民黨主席選舉白熱化，各候選人紛搶軍系黨員票。榮光社會工作基金會今邀鄭麗文參與活動。季麟連在鄭麗文到場前致詞表示，今天這個活動很早就決定辦了，國民黨內鬥內行，今天的活動曝光了以後，真的沒想到和幾個單位針對他們的活動有一些措施，例如有位「張姓參選人」早上10:00就辦了活動，「羅姓候選人」下午1點半辦活動，說因為這樣來不了，因為收到電話「道德勸說」要他們別來。

鄭麗文提到，黨內選舉大家卯足全力爭取選票，積極的在爭取大家支持，這是很正常的民主政黨現象，因為軍系向心力最強，投票力最高，變成兵家必爭之地，但希望不是選舉才想到他們。

對於羅智強發文指出不要發動「棄保」，鄭麗文說，她剛剛看到新聞，已經跟羅通電話，並且鼓勵大家加油，他在電話裡強調非常佩服，「看到他的戰果也超乎預期，我說彼此彼此，大家沒有時間坐下來聊一聊，選舉非常緊湊，我跟羅智強一起繼續努力」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林志傑引退賽正式公布　韓籍三本柱應援
快訊／路人闖軌遭自強號撞死！列車延誤
78歲阿伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」　找不到特戰老友留下來救災
中秋連假「3縣市」訂房最滿！人氣旅遊地揭曉
陳芳語比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光
親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大
背後偷襲扯頭髮！隨機砍人第一現場畫面曝　女童驚恐狂奔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜揮舞國旗嗨唱「愛拼才會贏」！　笑喊「羅智強心想事成」

轟藍內鬥內行！　他爆：鄭麗文軍系活動遭電話「道德勸說」卡人潮

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

黃國昌被爆「叛友」跟拍陳時中　綠營：面對質疑應像柯文哲澄清MG149

綠營點名合作選台北市長　苗博雅未鬆口：王世堅、吳怡農都是好人才

想想論壇今改版重啟　蔡英文引發刊詞：台灣人對良善的渴望並未消失

黃國昌酸王義川濫訴　再批李正皓挑撥柯黃關係：怎麼這麼愚蠢？

全真瑜珈無預警倒閉萬人受害　律師曝公司代理人2020年出境至今未歸

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

韓國瑜揮舞國旗嗨唱「愛拼才會贏」！　笑喊「羅智強心想事成」

轟藍內鬥內行！　他爆：鄭麗文軍系活動遭電話「道德勸說」卡人潮

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

黃國昌被爆「叛友」跟拍陳時中　綠營：面對質疑應像柯文哲澄清MG149

綠營點名合作選台北市長　苗博雅未鬆口：王世堅、吳怡農都是好人才

想想論壇今改版重啟　蔡英文引發刊詞：台灣人對良善的渴望並未消失

黃國昌酸王義川濫訴　再批李正皓挑撥柯黃關係：怎麼這麼愚蠢？

全真瑜珈無預警倒閉萬人受害　律師曝公司代理人2020年出境至今未歸

【廣編】台日百鬼降臨！九族文化村《妖祭：起源》X恐怖電影《泥娃娃》　萬聖節打造沉浸式驚悚體驗

阿北路口撞機車！騎士飛2圈重摔腦出血+骨折　他辯：沒看清楚

台南地檢署觀護佐理員教育訓練　檢察長肯定社會勞動第一線尖兵

叫車平台「定位誤差沒搭到車」也要付錢　交通部：應揭露

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

中秋疏運不平靜「路人闖軌遭自強號撞死」新營=後壁單線行車

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

中國武統台灣　這群人「下場最慘」！外媒曝：無處可逃遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

石崇良揭2方面嚴查代掛號　半年未見成效「部分負擔漲回50%」

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

政治熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序：前置作業已經在進行

災民穿族服道謝鏟子超人　王婉諭淚崩

即／遭王義川喊告　黃國昌：民進黨蠢貨送頭

花蓮災後復原又進一步！　總協調官：今午以前家戶100％清理完畢

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

輝達投資卡關！許淑華轟蔣萬安協調無能

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

黃國昌爆養狗仔涉外資　劉世芳回應

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

「台灣模式赴美」因應晶片五五分　學者提3難題

更多熱門

相關新聞

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成嚴重災情，國軍則進駐災區協助，但前立委陳柏惟日前稱「你叫國軍去清民宅，如果發現私房錢怎麼辦？這有發生過喔，國軍挖到私房錢，後面沒辦法咎責」，此話一出，遭國民黨痛批。對此，陳柏惟今(3日)還原原意表示，該片段是強調「過去」國軍與志工的任務編組與分工，語句如此，語意也是如此，不知道哪個字看不懂，國民黨惡意扭曲，硬將白布染黑，變造語意不會改變花蓮的現況。

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

曝民調落後鄭麗文有挫折感　羅智強喊話：不需要「棄羅保鄭」

曝民調落後鄭麗文有挫折感　羅智強喊話：不需要「棄羅保鄭」

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

羅智強主席辯論會提花蓮救災　張亞中嗆：你捐50萬我們聽好幾遍了

關鍵字：

國民黨內鬥鄭麗文軍系黨主席

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面