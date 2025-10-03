轟藍內鬥內行！　他爆：鄭麗文軍系活動遭電話「道德勸說」卡人潮

▲國民黨主席參選人鄭麗文請益季麟連。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨軍系團體「榮光社會工作基金會」今（3日）舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭麗文與會。前黃復興黨部主委季麟連不滿表示，國民黨內鬥內行，今天這個活動很早就決定舉辦，但「羅姓候選人」、「張姓候選人」今天也有辦活動，所以很多人告訴他，今天來不了，因為接到好幾通「道德勸說」電話，希望他們不要去基金會的活動。

國民黨主席選舉白熱化，各候選人紛搶軍系黨員票。榮光社會工作基金會今邀鄭麗文參與活動。季麟連在鄭麗文到場前致詞表示，今天這個活動很早就決定辦了，國民黨內鬥內行，今天的活動曝光了以後，真的沒想到和幾個單位針對他們的活動有一些措施，例如有位「張姓參選人」早上10:00就辦了活動，「羅姓候選人」下午1點半辦活動，說因為這樣來不了，因為收到電話「道德勸說」要他們別來。

鄭麗文提到，黨內選舉大家卯足全力爭取選票，積極的在爭取大家支持，這是很正常的民主政黨現象，因為軍系向心力最強，投票力最高，變成兵家必爭之地，但希望不是選舉才想到他們。

對於羅智強發文指出不要發動「棄保」，鄭麗文說，她剛剛看到新聞，已經跟羅通電話，並且鼓勵大家加油，他在電話裡強調非常佩服，「看到他的戰果也超乎預期，我說彼此彼此，大家沒有時間坐下來聊一聊，選舉非常緊湊，我跟羅智強一起繼續努力」。