陸十一長假高速太塞了！　民眾「下車剪髮、跳廣場舞」活動筋骨

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸自1日起進入十一長假，各地湧現大量遊客，各個高速公路更是出現嚴重塞車的現況。不少民眾為了消磨等待時間，選擇下車「活動筋骨」，有人拿出羽球拍開始在路中間打球，還有人直接路邊擺攤剪髮，周遭不少車主還下車「光顧生意」。

▲有人下車幫大家剪頭髮。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，一名司機邱先生表示，出遊的路上一路塞，雖然很痛苦，但也看到不少駕駛「苦中作樂」，有人從後車廂拿出釣魚用具，直接下車在一旁釣起了大魚，還有不少人在路中間打起羽球，從早到晚都有打羽球的人們。

▲有人下車遛狗、打羽球。（圖／翻攝自微博，上同）

他接著說道，不僅如此，還有一群人拿著音響，直接在路中間跳起廣場舞，且心情看起來不錯，大家看似無奈，卻又享受其中，令他會心一笑。

十一長假期間，高速公路普遍出現嚴重擁堵，多地出行車輛遠超預期，部分路段行車速度極慢，甚至出現「鴛鴦鍋」式塞車景象，「一邊是白色車燈長龍，另一邊是紅色尾燈綿延」。

▲▼有人下車跳廣場舞、釣魚。（圖／翻攝自微博）

不少網友反映，即便提早出發或錯峰出行，仍難逃長時間塞車，深圳至湖南等跨省行程耗時超過15小時，杭州至山東行程超過20小時。假期首日及回程高峰為擁塞最嚴重時段，自駕行程量預計達18.7億人次，佔總出遊量近八成。

報導指出，十一長假高速公路擁塞已成常態，2025年塞車尖峰進一步提前，9月30日起多條主要道路已嚴重擁塞，主要原因包括，免費通行政策刺激車流量激增、行程時間高度集中、交通事故頻傳以及「幽靈塞車」等非事故性因素，「建議備足食物、飲用水和保暖物品，以防長時間滯留。」