人从众！陸「十一長假」各景區現超狂人海　西湖一天湧超44萬人

▲北京故宮塞滿人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸1日起進入「十一長假」，多個熱門景區湧入大量遊客，到處人山人海。美團旅遊數據顯示，國慶日多地景區門票已售罄，1日為國慶中秋假期出行高峰日，在同一城市停留7天至8天的遊客數量較2024年同期增長50%以上，西湖景區更出現44.63萬人次，較去年成長12.33%。

綜合陸媒報導，美團旅行數據顯示，10月1日為國慶中秋假期出遊高峰日。同時，國慶首日多地景區門票已售罄，包括故宮博物院、九寨溝景區、三星堆博物館等。

▲各景區人山人海。（圖／翻攝自微博，上同）

除了國慶首日，不少景點後續幾天的門票也已售罄。九寨溝景區在10月1日發布了「溫馨提醒」，稱九寨溝景區10月2、3、4、5、6日門票達到最大承載量，線上所有渠道已停售，景區將在遊玩日前一天啟動候補登記。

成都大熊貓繁殖研究基地1日也發布公告指出，10月2日至10月4日全天以及10月5日上午門票已售罄，10月5日下午及6日上午門票即將售罄。

▲各景區人山人海。（圖／翻攝自微博，上同）

大熱門景點的北京故宮博物院APP也早已顯示，景區10月2日至10月7日均已約滿；湖北省博物館1日至5日門票約滿，僅10月3日尚可候補；江漢關博物館1日至5日門票約滿；湖北省科技館1日至3日門票約滿。

不僅如此，國慶中秋假期首日，「廣東交通」發布數據顯示，9月30日，廣東全省高速公路網單日車流量以1001.36萬車次打破歷史峰值，並首次突破「千萬車次」大關。

一名駕駛無奈表示，「10點不到出發，目的地是湖南張家界，1號中午12點了，我們還在廣東鱘關，全程984公里，出發時導航軟體預計17個小時就能到達，但14小時過去了，才開了近200公里。」

▲車站、機場大廳等也塞滿了人。（圖／翻攝自微博，上同）

深圳車主安先生表示，自己中午12點從深圳寶安福永出發回湖南邵陽，到凌晨3點左右，自己開了15個小時還沒出廣東，路上車流量非常大，大大小小的事故也不少，車輛排起的長龍就有一、二十公里，特別是在二廣高速路段，堵了很久，「600多公里足足走走了21個小時，而在非假日正常情況下只需約7小時。」

新能源車排隊充電的時長也同步增加。一名回老家的電車車主表示，京哈高速一服務區充電樁在排隊叫號，他排了60多號，花了近四個小時才充上電。為何不願意下高速充滿再繼續行駛？他無奈表示，「一方面得另外找路去充電站，到了可能還得排隊。」

公共安全部交通管理局預計，隨著中長途自駕車流逐步到達目的地，一些過江通道、省界通道、熱門景區景點周邊，車流將持續在高峰運行。