陸男「開飛機」15分鐘到家　空中觀賞長假塞車潮　「我經常開」挨轟炫富

記者陳冠宇／綜合報導

「9小時車程走了21小時」、「15個小時還沒出廣東」，大陸十一假期不少人吐槽車太多、路太塞。不過這一切都與湖南永州一對兄妹無關，因為他倆直接開飛機回老家，65公里只花了15分鐘，還能在空中「觀賞」高速公路的塞車潮。

《極目新聞》報導，唐女士在網路上發布自己搭飛機回家的影片。她向媒體表示，假期到來，自己和哥哥回老家探望，擔心路上塞車，就選擇了開飛機回去，駕駛員是她表哥。

唐女士的表哥陳先生則說，他平時在湖南永州市區上班，老家在永州東安縣鹿馬橋鎮，兩地相距65公里，如果開車回家，不塞車也需要一個多小時，而開飛機全程只需要15分鐘，可以節省不少時間。

陳先生說，「我們經常開飛機回老家，村裡人也都見怪不怪了，不少鄉親還坐過我的飛機，這就是一個交通工具」，

陳先生介紹，近年來大陸非常重視低空經濟的發展，他算是第一批進入這一行業的人，目前他的公司擁有十餘架飛機，平時展開旅遊觀光、培訓、科普、應急救援等工作。

▼湖南男子高調開飛機回老家過節。（圖／翻攝極目新聞）

從唐女士分享的影片裡可以看到，地面道路出現了長距離的塞車情況。陳先生表示，其實開飛機有時候也會「堵機」，「比如在我們基地訓練時，十多架飛機同時在天上飛偶爾也會發生擁堵排隊的情況」。

對此，有大陸網友感嘆，「有錢人的世界」、「這種飛行器，玩得起的不是一般人」、「有幾人有如此條件？」、「貧富的差距太大了」，更直言「炒的不是路程，而是有錢！」、「普通人還是老老實實等堵車吧」。

還有許多人質疑影片是在為了賣酒炒作流量：「關鍵是帶貨地上的那箱酒」、「為這個酒打廣告而已」、「這是廣告營銷手段吧，擺的那麼明顯」、「廣告打的還是可以的」。

▼湖南男子空中俯瞰塞車潮。（圖／翻攝極目新聞）