陸十一長假文旅熱門　博物館及景區一票難求

▲10月2日，遊客在北京天壇公園遊覽。（圖／翻攝中新社）

文／中央社

中國十一長假今天進入第2天，熱門景點如北京故宮博物院、九寨溝等地仍一票難求，6日前的門票幾乎都已經約滿或售罄。數據並顯示，北京、上海、成都、廣州、重慶為十一長假旅遊熱門目的地，遊客在同一城市停留的時間顯著變長。

綜合陸媒南方都市報、新京報報導，中國十一長假第2天，中國國家博物館、故宮博物院、陝西歷史博物館、南京博物院、湖南博物院等熱門博物館一票難求，6日前的門票均已約滿或售罄。

像是熱門景區九寨溝，早在9月30日九寨溝管理局就發布公告，指10月1至6日的門票預訂4.1萬張，已達最大乘載量。1日再度發布公告表示，2日至6日的線上購買門票管道皆已停售。

其餘熱門景區在6日以前的門票也幾乎都快預約滿。成都大熊貓繁育研究基地1日發布公告稱，2日至4日全天以及5日上午門票已售罄，5日下午及6日上午門票也即將售罄。安徽黃山景區2日至6日的門票預約已滿。江西景德鎮中國陶瓷博物館門票自2日至6日均顯示「預約已滿」。

▲10月1日，大量遊客在西湖斷橋遊覽。（圖／翻攝中新社）

近期，在景德鎮中國陶瓷博物館附近擺攤賣雞排的「雞排哥」，憑藉炸雞排時「脫口秀式的互動」以及「6元雞排附贈600元情緒價值」在中國社群媒體平台上爆紅，也吸引不少網友慕名而來。據中國旅遊平台「去哪兒」數據顯示，10月1日，景德鎮酒店入住量年增30%，增幅高於去年。

在上海方面，據中國公安部門統計，截至1日22時，上海外灘累計客流51.9萬人次，年增22.4%。南京路步行街，累計客流22.1萬人次，年增19.5%。

今年中國「十一」結合中秋共放8天長假，據中國生活服務平台「美團」報告，假期遊客在同一城市停留的時間顯著變長，在單一城市停留7至8天的遊客數量較去年同期成長50%以上。從目的地看，成都、北京、昆明、西安、重慶、貴陽、長沙、武漢、上海、青島等城市遊客平均停留時長居前。

中國旅遊平台攜程數據也顯示，假期首日，北京、上海、成都、廣州、重慶、杭州、西安、南京、深圳和武漢等地為熱門旅遊目的地。