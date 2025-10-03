竹市府攜手志工團體　關懷391位冊列獨居長者

▲士林福德文化推廣關懷協會志工及社會處同仁致贈黃姓長輩中秋賀禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中秋佳節將至，新竹市政府日前攜手12個志工團體、 217位志工，關懷竹市391位列冊獨居長者，由志工將應景的月餅禮盒送給每位長輩，陪同長輩話家常，讓長輩在象徵團圓的節日中感受到社會的關懷與溫暖。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府持續積極推動市長高虹安「老幼共好、幸福友善」的社會福利政策，今年中秋節前夕，由社會處結合12個志工團體及217位志工的力量，關懷竹市391名列冊獨居長輩，每個月除了定期電話問安、家庭訪視，及依照長輩狀況給予居家服務、送餐、陪同就醫等所需服務，並協助建置緊急救援系統，提升獨居長者居家安全。

社會處表示，市府積極推動各項老人福利服務，除節慶關懷活動外，每年重陽節前夕發放每位65歲以上長輩2000元重陽敬老禮金，針對年滿百歲的長輩再加發6,000元，並持續發放安老津貼每月3000元。同時，市府讓敬老卡及愛心卡使用更多元，可搭乘公車、台鐵、國道客運、計程車、使用國民運動中心等服務，更可以持卡到農會、藥局消費，貼近長輩日常生活需求。

社會處表示，66歲的黃姓長輩離婚多年，育有2名女兒，因女兒皆嫁至外縣市，目前在竹市獨居生活，並自今年6月起納入關懷服務對象。黃長輩年輕時從事導遊業，個性活潑開朗、風趣健談，但在107年遭詐騙失去所有積蓄與房產，112年又因車禍導致無法繼續工作，一度對人生感到低落。後來因緣際會與愛狗協會合作，協會提供住所，讓她協助照顧12隻浪犬，與這些充滿活力的毛孩相處成為她情感與心靈的重要寄託。她也感謝士林福德文化推廣關懷協會志工的關懷陪伴，讓她重新感受到社會的溫暖與支持。

社會處呼籲，市民朋友若身邊有需要幫助及關懷的獨居長者，可撥打1999專線或通報社會處03-5352657，市府持續加強對獨居長者的關懷，提供長輩所需服務，以提升長輩的生活品質，讓長輩幸福安老。