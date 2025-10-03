7歲男童「頭卡在車窗」窒息身亡　誇張媽在前座昏睡被控謀殺罪

▲美國傳出男童頭卡車窗死亡事件。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名7歲男童被人發現頭卡在車窗，失去意識昏迷，送醫後仍不治身亡，事情發生時他的母親雖然也在車上，然而其受到藥物影響，倒在座位上不醒，近來被指控謀殺罪。

亞特蘭大警方9月29日逮捕32歲女子格雷斯(Kandice Grace)，她因為導致7歲兒子西蒙斯(Mazi Simmons)死亡，被控二級謀殺與二級虐待兒童等指控。

事件起因於男童西蒙斯4月6日頭卡在後座車窗上，被人發現時已經失去意識與呼吸，抵達醫院後被宣布身亡，當時車上還坐著他的弟弟妹妹，2人皆沒受傷，母親格雷斯則昏睡在前座座位上。

法醫認定男童的死因為意外勒死。目擊者表示，事發前一晚看到格雷斯帶著孩子們睡在車上，隔天早上他經過車子時發現男童頭卡在車窗，立即上前敲打汽車，希望能把格雷斯叫醒。

警方調查發現，格雷斯體內驗出大麻與鴉片類藥物成分，目前她已因為疏忽照護孩童導致死亡，被關押在富爾頓郡(Fulton)監獄候審。